بعد طرح اسم كارتيرون.. الترجي يكشف مصير مدربه في بيان رسمي

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا لتوضيح ما يُثار مؤخرا بخصوص قرار النادي بإقالة معين الشعباني مدرب الفريق من منصبه.

تقارير تونسية زعمت في وقت سابق اتخاذ الترجي قرارا بإقالة الشعباني، مع الدخول في مفاوضات مع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي، قبل أن ينفي الأخير في تصريحاته مع FilGoal.com وجود أي مفاوضات. (طالع التفاصيل)

لكن الترجي نفى تماما وجود أي نية لتغيير مدربه.

وأشار النادي في بيانه الرسمي إلى "في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها تونس مثل سائر بلدان العالم فإن تركيز الترجي الرياضي التونسي منصب على سلامة لاعبيه في كل الفروع ومختلف الأصناف".

وأضاف "لم يفكر النادي قط في القيام باتصالات مع أي مدرب سواء كان أجنبيا أو تونسيا".

وأوضح البيان "على هذا الأساس يعلم الترجي الرياضي التونسي الرأي العام الرياضي وفي مقدمته أنصاره الأعزاء أن الأخبار الرائجة في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة وأن الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم ساهر على البرنامج التأهيلي للاعبين في فترة الحجر الصحي الشامل من أجل تمكينهم من المحافظة على لياقتهم البدنية".

كارتيرون تولى تدريب الزمالك في شهر ديسمبر الماضي، وعاش مع الفريق (فبراير الأبيض) الذي شهد تتويج الفارس الأبيض بلقبي السوبر المصري والإفريقي، إلى جانب الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال.

المدرب الفرنسي خرج مرفوع الرأس 3 مرات أمام الترجي، فانتصر مرتين من بينهما مرة حصد خلالها لقب السوبر الإفريقي، وخسر مرة واحدة ولكنها خسارة لم تُغير من واقع وصول الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال.

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