سلة - أسطورة الاتحاد يتنازل عن نصف راتبه بعد أزمة كورونا

قال الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إن إسماعيل أحمد أسطورة فريق كرة السلة قرر التنازل عن نصف راتبه الشهري دعما للنادي.

وكشف النادي أيضا تنازل قطاع الناشئين لكرة السلة وقطاع السباحة عن 50% من قيمة الرواتب دعما للاتحاد بعد تأثره سلبا من توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر كثير من اللاعبين في مختلف أندية العالم تخفيض رواتبهم لدعم فرقهم التي تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بسبب شلل رياضي تام سببه الفيروس.

ولا يزال النشاط الرياضي معلقا في مصر على الأقل حتى نهاية إبريل الجاري.

وبسبب تفشي فيروس كورونا يعجز المسؤولون عن تحديد موعد مناسب لاستئناف النشاط الرياضي في مصر.

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