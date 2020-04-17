اختبار في البيت – أيهم سجل في القمة؟

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل أنت خبير كروي؟ هل تتذكر تاريخ القمة المصرية بين الأهلي والزمالك جيدا؟

حسنا اختبر نفسك وأخبرنا من من هؤلاء اللاعبين سجل في مباريات القمة؟

أخبرنا بنتيجتك وشاركها مع أصدقائك.

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