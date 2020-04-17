تركي آل الشيخ: سيتيين كان سيدرب فريقا آخر في مصر وليس بيراميدز

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 20:10

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي إن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة كان سيتولى تدريب أحد الفرق في الدوري المصري، ولكن ليس بيراميدز.

سيتيين مدرب برشلونة فجر مفاجأة يوم الخميس بعدما أعلن أنه كان قريبا من التدريب في مصر، قبل تولي مسؤولية قيادة الفريق الكتالوني. (طالع التفاصيل)

وأكد تركي آل الشيخ على التصريحات أمس الخميس، قبل أن يكشف اليوم الجمعة إن "قصة سيتيين ليس لها علاقة بـ بيراميدز".

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وأوضح عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك) "كنت على وشك امتلاك ناد في الدوري المصري، وسيتيين كان سيتولى تدريبه ووقع على العقود".

وأضاف "كان ذلك في وقت عدم وضوح علاقتي بالنادي الأهلي، ولكن عندما اتضحت الأمور ألغيت الفكرة".

وتابع "كيكي كان سيصل القاهرة ويبدأ تدريب الفريق بعدها بـ 3 أيام جاء له عرض برشلونة".

وأشار "أخبرته بأن الفرصة لا تفوت. تلك هي الحكاية".

وأتم "لن أخبركم من هو الفريق، ولكنه "عنده مستقبل".

وتولى كيكي سيتيين تدريب برشلونة في 13 يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه.

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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