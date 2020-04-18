مارادونا يسترجع الذكريات: اخرس أيها الأحمق وعانقني.. وشعرت بتشنج من الفرح

تحدث دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين عن تجربته في كأس العالم 1986 عندما حقق اللقب وبداياته وتدريبه للمنتخب في 2010 لـ " AFA Play".

وكل ما يلي جاء على لسان مارادونا.

الظهور الأول مع أرجنتينوس جونيورز

"كنا فقراء جدا، أمام تاليريس كوردوبا خضنا مباراة في الثالثة أو الرابعة عصرا، الشمس كانت حارقة وأنا ارتدى بنطالا شتويا اعتدت على ارتداءه في الصيف، وقلبي كان يخفق بقوة من الحرارة المرتفعة".

"استقليت القطار والتقيت زملائي وعندما رآؤني اعتقدوا أنني ارتديت ملابسي من خزانة الملابس خاطئة، لكن لم يكن لدينا من الأساس خزانة ملابس".

"عندما دخلنا غرفة الملابس شعرت أنني ألمس السماء لأنني ضمن الـ 16 لاعبا الذين يستعدون لخوض المباراة، عندما طلب المدرب أن نرتدى الأحذية أدركت الحقيقة جيدا وأعطاني القميص رقم 16 وسروال واسع لم أتمكن بسببه من رؤية الساقين".

"عند النزول لأرض الملعب أردت لمس السماء بيدي، شعرت بتشنج من الفرح، وعندما أخبرت والدتي بدأت في البكاء ووالدي كان أقوى نظر إلى الأعلى ونزلت دموعه".

كأس العالم 1986

"ذهبنا بمنتخب متواضع، اجتمعنا في مدينة بارانكويلا الكولومبية ونظرنا إلى بعضنا البعض وقلنا أنه لدينا العديد من المعدات أكثر مما نعتقد".

"بعد أيام لعبنا مع أتليتكو جونيور وبالكاد تخطينا منتصف الملعب، كنا سييئن للغاية، كان الأمر بمثابة اللعب داخل فرن ونشعر بالعرق يتساقط".

"ثم قررنا عدم السفر إلى بوجوتا (عاصمة كولومبيا) وغيرنا الخطط بالسفر للمكسيك، ومع نفس المجموعة قدمنا أداءً قويا للغاية".

هدف "يد الله"

"مدافعو إنجلترا كان أضخم مني حجما، كيفين سانسوم (مدافع إنجلترا) قدم لي التمريرة وليس فالدانو، وأراد سانسوم اللعب للخلف من أجل استمرار اللعب عندما رأيت الكرة ترتفع، قلت لن أصل إليها أبدا أرجوكي أنزلي".

"حدثت لي فكرة: أصل لها والتحم برأسي. بالطبع، عندما سقطت لم أفهم أين كانت الكرة وعندما نظرت كانت الكرة في الشبكة".

"سيرجيو بابتيستا سألني إذا سجلت هدفا بيدي، قلت له اخرس أيها الأحمق وعانقني، وقال لي خورخي فالدانو لا تخبرني أنها كانت بيدك؟ وأجبته سأخبرك لاحقا فالدانو توقف عن القلق".

باليرمو ولافيتزي

"أثناء تدريبي للمنتخب جاء إيزيكيل لافيتيزي بحذاء أخضر وقلت له بذلك الحذاء لن تتدرب معي وطلبت منه حرقهم وثم قلت له ارتدى حذاء أزرق اللون".

"لافيتيزي هو اللاعب الوحيد الذي اضطررت لعدم ضمه لقائمة المنتخب في كأس العالم 2010، الاختيار كان بينه وبين مارتن باليرمو، أدين له بالكثير وأدين بالكثير أيضا لباليرمو، لكن كان عليّ أن اختار".

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