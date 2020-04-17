إيمانويل أمونيكي: صلاح يناسب ريال مدريد أكثر من برشلونة

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

صلاح لحظة تسجيل هدف ليفربول الثالث في ساوثامبتون

يفضل مانويل أمونيكي لاعب منتخب نيجيريا والزمالك السابق رؤية محمد صلاح جناح ليفربول بقميص ريال مدريد على حساب برشلونة .

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مهاجم الزمالك السابق قال "محمد صلاح يناسب ريال مدريد أكثر، لأن صلاح يمتاز بالسرعات واللمسة الأخيرة والاستفادة من المساحات خلف المدافعين".

وأضاف مهاجم برشلونة السابق "برشلونة يبني الهجمات من الدفاع للهجوم، في برشلونة كانوا يقولون لنا إذا كنت غير متأكدا من الهجوم فعد بالكرة للخلف وابدأ من جديد، لذلك صلاح يتناسب مع ريال مدريد"

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وشاطره فينيدي جورج لاعب أياكس السابق الرأي عبر مداخلة قائلا: "اعتقد أن صلاح مناسبا لـ ريال مدريد، لأن طريقة لعب الكرة الإنجليزية سريعة، وريال مدريد يؤدي بهذه الطريقة السريعة هجوميا وقد يؤدي بشكل طيب طبقا لأسلوبهم".

وتابع عبر مداخلة مع قناة الزمالك "في برشلونة يمررون كثيرا ويهتمون أكثر بطريقة تيكي تاكا ويحاولون استعادة وضعهم الفني".

وبسؤاله عن أيهما يفضل ماني أم صلاح رد "هما لاعبان مختلفان ولا أستطيع تفضيل لاعب على الآخر، كلاهما يقدم أداءً طيبا وفخور بهم".

وأتم "أحيانا يتميز ماني وأحيانا أخرى صلاح، وهما فخر للقارة الإفريقية".

فينيدي جورج كان من أعضاء جيل أياكس التاريخي في تسعينيات القرن الماضي وحقق 6 ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 1994-95.

ومع النسور الخضر فاز بلقب كأس الأمم الإفريقية 1994 وشارك في كأس العالم 1994 و1998.

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