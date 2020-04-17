إصابة 6 من عمال مشاريع كأس العالم قطر 2022 بفيروس كورونا

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 عن إصابة 6 من عمال المشاريع، بفيروس كورونا.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى إصابة اثنين من موظفي أحد مقاوليها، إلى جانب 6 من عمال مشاريع المونديال.

وأوضحت اللجنة في بيانها الذي نقلته وسائل الإعلام القطرية "الحالات المصابة تتلقى رعاية مستمرة على أيدي متخصصين، مع الالتزام بالحجر الصحي في أماكن مخصصة لذلك في مرافق الإقامة لمدة أربعة عشر يوما كإجراء احترازي مع المتابعة الدورية لحالتهم الصحية".

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وشددت اللجنة في بيانها على "مواصلة صرف رواتب العمال المصابين بصورة اعتيادية طوال فترة الحجر الصحي".

ورصدت قطر حتى الآن 4,663 إصابة بفيروس كورونا، مع تسجيل 7 حالات وفاة.

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