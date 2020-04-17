الأهلي: الخطيب ووزير الرياضة ناقشا استمرار دعم مؤمن زكريا

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 12:07

كتب : FilGoal

الخطيب

قال الأهلي في بيان أصدره مركزه الإعلامي إن محمود الخطيب رئيس النادي ناقش مع أشرف صبحي وزير الرياضة استمرار دعم اللاعب مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وأضاف البيان بأن الخطيب وصبحي اتفقا على ضرورة استمرار مساندة لاعب الأهلي ماديا ومعنويا حتى يتعافى من إصابته.

وكان صبحي في وقت سابق وافق على طلب الأهلي بصرف مبلغ مالي لعلاج اللاعب البالغ عمره 32 عاما.

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ويغيب مؤمن عن المباريات منذ ديسمبر 2018.

وتطرق الخطيب وصبحي خلال اجتماعهما يوم الخميس لكيفية التعاون بين المؤسسات الرياضية لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

واقترح صبحي إجراء مباراة افتراضية للأهلي ورحب الخطيب بالفكرة.

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