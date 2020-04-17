إنييستا: جيلي لن يتكرر في برشلونة.. لكن ذلك لا يعني تراجع النادي

يرى أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق أنه من الصعب ظهور جيل في الفريق يسير على خطى جيل ليونيل ميسي وشابي هيرنانديز وكارلس بويول وداني ألفيش.

وقال الإسباني في حواره مع صحيفة جارديان الإنجليزية:"هذا الجيل لن يتكرر لكن ما بعده عليه ألا يكون سيئا. كان هناك 10، 11، أو 12 لاعبا من فريق الشباب في قائمة الفريق الأول. الأمر يعتمد على من هو المدرب، موقف النادي، لكني دائما أؤمن أن اللاعب الجيد في فريق الشباب سيجد طريقه إلى الفريق الأول بشكل أو بآخر".

وواصل لاعب فيسل كوبي الياباني حاليا "فيكتور (فالديس)، بويول، شابي، أنا، ارتقينا، ثم سار على نهجنا (سيرخيو) بوسكيتس، (جيرار) بيكيه وميسي. أمضينا عمرنا كله في النادي، كان لدينا ميزة لا توجد في الآخرين".

هذا الجيل التاريخي لفريق بلاوجرانا توج بـ23 لقبا بين 2005 و2015، هيمن في تلك الحقبة على الكرة الإسبانية وفاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ويصنف جيل برشلونة، الذي دربه بيب جوارديولا من 2009 إلى 2012، ضمن أفضل الفرق عبر تاريخ كرة القدم.

هيمن على المستطيل الأخضر بطريقة ممتعة ولم يقدر أحد على منعه من الصعود إلى منصات التتويج.

ولعب إنييستا (35 عاما) في برشلونة من 2001 إلى 2018.

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