ناشئ الأهلي لـ في الجول: فخور بترشيحي لخلافة فتحي.. واستفدت من التدرب مع فايلر

قال فارس طارق ظهير أيمن شباب الأهلي إن ترشحيه كأحد الأسماء المطروحة لخلافة أحمد فتحي بعد رحيله إلى بيراميدز أمر يدعو للفخر بجانب أنه حمل ثقيل، مشددا على جاهزيته لمنافسة محمد هاني على ذلك المركز. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح فارس قائلا: "ترشيحي للتواجد في حسابات الأهلي خلال الفترة المقبلة شرف كبير وحمل ثقيل، لكنني جاهز للتحدي وأتمنى الحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر".

وأضاف "الجبهة اليمنى بالنادي شهدت أسماء كبيرة للغاية وأحلم بأن أكون امتدادا لهم".

أحمد فتحي لم يجدد تعاقده مع النادي الأهلي، وينضم مجانا إلى بيراميدز بنهاية الموسم الجاري بعدما أعلن الأخير ضمه في وقت سابق.

وعن بداياته تحدث فارس طارق قائلا: "انضممت لقطاع الناشئين بالنادي في ٢٠١٠ واختارني أحمد عبد الباقي للانضمام للقطاع، خلال الاختبارات ولمدة أسبوعين لم ألعب في مركز محدد، بعدها خضنا مواجهة ودية ضد الإسماعيلي وتم الدفع بي كظهير أيمن وظهرت بصورة طيبة وسجلت هدفا ليتم تثبيتي في الجبهة اليمنى".

وواصل "تصعيدي للفريق الأول جاء بترشيح من عمرو أنور الذي يقوم بجهود كبيرة لتزكية العناصر الواعدة ونقل صورة عن مستواها إلى الجهاز الفني، كانت فترة توقف دولي وشهدت انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبين الأول والأولمبي".

وأكمل متحدثا عن الشبه بينه وبين محمد هاني لاعب الأهلي قائلا: "شعرت برهبة كبيرة في أول مرة أتواجد بها في غرفة الملابس بملعب مختار التتش، سرعان ما زالت تلك الرهبة بعد أن وجدت حسام عاشور ووليد سليمان يتحدثان معي عن الشبه الكبير بيني وبين محمد هاني وللمصادفة لم نتقابل أنا وهو على الإطلاق".

وواصل "لم أقابل هاني لأنه تواجد في صفوف المنتخب وبعدها شاركت في مباريات فريق الشباب وتدريباته بصورة منتظمة".

واسترسل "محمد هاني نجح في التواجد مع الفريق الأول منذ فترة طويلة وشارك في مباريات قوية، وهو ما يمثل دافعا لنا، خاصة وأن قطاع الناشئين يضم عناصر مميزة تحلم بأن يكون لها دور خلال الفترة المقبلة".

هاني صاحب الـ٢٤ عاما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي من الأكاديمية في يناير ٢٠١٥.

وتابع طارق حديثه قائلا: "استفدت بشدة من التدرب وسط اللاعبين الكبار بالنادي رغم قصر المدة، وبالتأكيد الاستفادة الكبرى كانت في التدرب تحت قيادة ريني فايلر واكتساب الخبرات من التعامل مع الكبار".

وأردف "اللعب للفريق الأول يحتاج للكثير من الجهد والتعب، كما أن منافسة اللاعبين أصحاب الخبرات تحتاج للوقت لإثبات الذات، لكننا تعلمنا في الأهلي منذ اليوم الأول أن يكون لدينا طموح بلا حدود وأن الشخصية القوية مفتاح النجاح في كرة القدم".

وواصل "لم يتحدث معي فايلر بشكل شخصي، لكن عمرو أنور نقل لي إشادة الجهاز الفني بقدرات المجموعة التي تم تصعيدها، وهو ما منحنا ثقة كبيرة ودوافع للاجتهاد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لكي نكون جديرين بالحصول على الفرصة في أقرب وقت".

واسترسل "خضنا مباريات قوية للغاية خلال الموسم الجاري في مسابقة دوري الشباب، وحققنا أرقاما قوية للغاية، وبالتأكيد كل لاعب استفاد بشكل كبير ووصل لمستوى متميز، وأسعى لأن يكون هذا التميز طريقي للتواجد بالفريق الأول خلال الفترة المقبلة وأن أحصل على الفرصة لإثبات نفسي".

وأتم متحدثا عن مستقبله: "في فترة سابقة تلقيت أكثر من عرض من داخل مصر وخارجها، لكن الأمور لم تكتمل، وحاليا طموحي هو التواجد مع الفريق الأول بعد طرح اسمي كأحد البدائل لتعويض رحيل فتحي، كل ما أحلم به هو الحصول على الفرصة والانطلاق مع الفريق".

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