لويز: لم أتوقع رحيلي عن تشيلسي بهذا الشكل

الجمعة، 17 أبريل 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

ديفيد لويز

قال البرازيلي ديفيد لويز مدافع نادي أرسنال الإنجليزي إنه لم يتوقع أن يستغني عنه فريق تشيلسي بسهولة.

ديفيد لويز

النادي : أرسنال

تشيلسي

وصرح لويز (32 عاما) لـESPN Brazil "لطالما كنت سعيدا في تشيلسي. بعد ذلك أدركت أن رحلتي مع الفريق على وشك الانتهاء، لكن على الرغم من ذلك لم أتوقع أن تنتهي بهذا الشكل، بقرار سريع".

وواصل اللاعب الأسبق لباريس سان جيرمان "قررت الرحيل عن تشيلسي قبل أن يُفتح لي باب أرسنال. أعرف أن الأخير لم يكن في أفضل أيامه، حين أنضم له علي أن أدفع فاتورة المطعم دون تناول أي طعام".

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ثم استدرك "لكني ذهبت لأني أردت شيئا جديدا في حياتي، أريد التعلم. لم يكن الأمر سهلا في البداية، ليس فقط بسبب التأقلم، لكن من أجل تقبل النقد، حزن الكثير من جمهور تشيلسي لعدم تفهمه أسبابي الشخصية".

وأضاف "التعامل مع الجانب العاطفي كان صعبا، ثم اللعب، لم تكن الأمور تسير على ما يرام في الملعب، لم نحقق نتائج طيبة".

بدأت رحلة لويز مع تشيلسي في يناير 2011 حين انضم للفريق اللندني قادما من بنفيكا البرتغالي.

وبعد 3 سنوات ونصف رحل إلى باريس لكنه عاد إلى البلوز مرة أخرى بعد موسمين.

وانضم لويز في الصيف الماضي إلى أرسنال مقابل 9 ملايين يورو.

وشارك لويز في 32 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.

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