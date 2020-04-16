الأهلي يوضح موقف التعاقد مع حمدي النقاز.. وقرار فايلر بخصوص المعارين

الخميس، 16 أبريل 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - حمدي النقاز - الأهلي - الزمالك

أغلق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي الباب أمام فكرة تعاقد ناديه مع حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق.

وقال عبد الحفيظ: "التعاقد مع النقاز؟ إذا رغبنا في الاستعانة بلاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، سيكون لاعبا محليا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي في هذا المركز، مستبعدة".

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وكرر "الاستعانة بصفقة جديدة في مركز الظهير الأيمن، ستكون للاعب محلي وذلك إذا قررنا التعاقد مع لاعب في هذا المركز".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وتأكد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي من صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، لينضم إلى بيراميدز.

رحيل فتحي جعل الأهلي يبدأ دراسة فكرة التعاقد مع ظهير أيمن جديد. (طالع التفاصيل)

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مصير المعارين من الأهلي، قائلا: " فايلر حدد بعض اللاعبين المعارين من الأهلي وكان اتجاهه إيجابيا للغاية لإعادتهم".

وأشار "يوجد آخرين طلب فايلر تأجيل حسم مصيرهم بخصوص العودة".

وأوضح "تأجيل حسم مصير البعض جاء بقرار من فايلر لرغبته في رؤيتهم بشكل أكبر".

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