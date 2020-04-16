بلاتر يقترح إقامة كأس العالم 2022 خارج قطر

الخميس، 16 أبريل 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

بلاتر

دعا السويسري سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق "فيفا" بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، ورشح بدائل لاستضافة المونديال.

بلاتر تحدث لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "يمكن لألمانيا أن تستضيف كأس العالم، لكن هذا سيعني أن أوروبا ستستضيف المونديال بعد 2018".

وتابع "الولايات المتحدة قادرة على استضافة كأس العالم بدلا من 2026، لديهم القدرة فهذا ليس علم صواريخ ويمتلكون الخبرة من نسخة 1994".

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وأضاف "للأسف كأس العالم 2022 يضم 32 منتخبا بدلا من 48، ولن يكون الجهد التنظيمي أكبر من 2018، ويمكن لليابان أيضا استضافة المسابقة".

وعن إيقافه لمدة 6 سنوات بسبب تهمة الفساد رد "التحقيقات جزء من مؤامرة كبيرة ضدي".

وأكمل "سيتم حل كل هذا، أفضل رد فعل هو تسميتي رئيسا فخريا مدى الحياة من فيفا".

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