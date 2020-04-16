أنا كرة القدم (6) – عن وعد نفذته بعد 9 أشهر.. وضع جاتوزو في سلة قمامة وإجباري على الرحيل

"الآن سنفوز بكل شيء" زلاتان إبراهيموفيتش.

قبل تسع سنوات أصدر زلاتان إبراهيموفيتش سيرته الذاتية التي جاءت تحت عنوان "أنا زلاتان إبراهيموفيتش، وفي عام 2018 أصدر كتابا ثانيا تحت عنوان "أنا كرة القدم: زلاتان إبراهيموفيتش".

وبعدما استعرض FilGoal.com الكتاب الأول حان الوقت لنرى ماذا في جعبة السطان في كتابه الثاني.

طالع الحلقة الأولى

أنا كرة القدم (1) – سأكون البرق الذي يضرب السويد.. ولماذا تتبعني دائما؟

طالع الحلقة الثانية

أنا كرة القدم (2) – عن الفتيان السيئة زلاتان وميدو وبائع البيتزا.. و60 ألفا ضدي

طالع الحلقة الثالثة

أنا كرة القدم (3) – عن 3 أشياء حولتني لأسد.. وشخصية خيالية غريبة

طالع الحلقة الرابعة

أنا كرة القدم (4) – عن حذاء سيضمني لـ برشلونة.. ووعد مورينيو الذي طاردني

طالع الحلقة الخامسة

أنا كرة القدم (5) – عن وضع جوارديولا في سيارة إسعاف.. وخدعة للهروب من مكيدة برشلونة

وعد نفذته بعد 9 أشهر

فى اليوم الأول لي مع ميلان هبطت إلى ملعب سان سيرو بين شوطي مباراة ضد ليتشي لألقي التحية على الجماهير.

وبلغة إنجليزية سيئة قلت للجميع أتيت هنا لأفوز تذكروا ذلك بأن هذا العام سنعمل على الفوز، لا سنفوز.

وبدأ الجهور يشجع بكل حماس.

تذكروا أن هذا الجيل في ميلان الذي ضم بيرلو وجاتوزو ونيستا وسيدورف وإنزاجي لم يفز بالدوري لسبع سنوات.

أتذكر بعد 9 أشهر احتجنا للتعادل فقط مع روما لنصبح أبطالا للدوري وبالفعل تعادلنا معه في ملعب الأولمبيكو سلبيا بدون أهداف.

كان من الرائع رؤية الفرحة على وجوه الجميع.

ظفرت بلقب هداف الدوري للمرة الثانية لي في إيطاليا ولكن الفوز بالجوائز الفردية ليس ممتعا مثل نظيرتها الجماعية، فالجوائز الفردية أنت تسعد بها وحدك.

بالطبع من الصعب الفوز بهداف الدوري في إيطاليا حيث يركز الكل على عدم استقبال الأهداف، لكن الجوائز الجماعية قيمتها أكبر.

أتذكر كذلك ما حدث في أول دربي ضد إنتر الكل يطلق صافرات الاستهجان ضدي ولكن ذلك الأمر يحفزني.

أتعرفون ماذا حدث؟

سجلت هدف الفوز من ركلة جزاء حصلت عليها بنفسي وجاء الهدف أمام مدرج جمهور إنتر.

إبراهيموفيتش فاز مجددا.

إجباري على الرحيل

بعد عامي الثاني بدأت أسمع شائعات حول رحيلي عن ميلان بسبب أزمة مالية في النادي والتقيت بأدريانو جالياني نائب رئيس النادي وأردت منه التأكيد إنني لن أرحل.

لقد أعدت اكتشاف السعادة مجددا في ميلان بعد عام صعب مع برشلونة وكنت في فترة العطلة الصيفية وقلت لمينو رايولا لا تتصل بي أبدا.

ولكن في أحد الأيام وجدت مينو اتصل بي 5 مرات وحينما هاتفته قال لي يجب أن نتحدث، وكان ردي لا لن نتحدث، كنت أعرف ماذا يريد أن يقول.

أبلغني مينو أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يريد الاتصال بي وقلت له لا لن أجيب لقد أخبرني جالياني إنني لن أرحل عن ميلان.

وفوجئت برد مينو نعم أعرف ما قاله لك جالياني، لكنهم باعوك بالفعل.

جاتوزو وبيرلو

في ميلان أتيحت لي فرصة اللعب بجوار جاتوزو وبيرلو وهما رائعين للغاية.

جاتوزو كان من نوعية اللاعبين الذي يحمسنا دائما قبل المباريات وفي الملعب تجده يركض في كل مكان من أجلنا.

أراد جاتوزو الفوز دائما في الملعب وفي المران وفي كل مكان.

أما كشخص فهو يحب المزاح وكنا نتعارك كثيرا ولكن ليس عراك حقيقي ولكنها مجرد تصرفات للمزاح سويا.

أما بيرلو فكان مايسترو في وسط الملعب عندما كان في إنتر لم يلعب جيدا كصاعن ألعاب ولكنه معنا حينما أصبح لاعب وسط مدافع أصبح أفضل بكثير، لقد فاز بكل شيء ممكن.

سأصطحبه معي إلى أي عراك

الجزء التالي على لسان جاتوزو

ما قيل حول وضعي في سلة قمامة من قبل إبراهيموفيتش كان حقيقا، حسنا انظروا إليه هو 195 سم وأنا 175 فقط، يديه أكبر من كل جسمي.

لم أحلم أو أتخيل بأنني سأتعارك معه والحقيقة لو سأذهب إلى أي عراك سيكون زلاتان هو من أصطحبه معي.

لم أتفاجأ بذهابه إلى مانشستر يونايتد فهو مازال في شكل جيد بدنيا وفنيا .

هو شخص متعجرف مثلما يراه الناس.

أتفاجأ من رغبته في الفوز مازالت مستمرة

الجزء التالي على لسان بيرلو

في أياكس كان إبراهيموفيتش ليس ناضجا بما فيه الكفاية فنيا فكان يريد المراوغة واللعب بشكل فردي لكن في يوفنتوس نضج كثيرا وأصبح مفيدا للفريق أكثر.

وحينما جاء إلى ميلان كان كاللوحة الفنية المكتملة فبعد موسم غير جيد في برشلونة أراد الانتقام والتأكيد أنه مازال رقم واحد، لقد كان مناسبا لميلان.

عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد كان تحدي جديد له في بلد جديدة ودوري مختلف لكن هذه هي الأشياء التي يحبها زلاتان.

الكل يتوقع أن مانشستر يونايتد يفوز دائما وأعتقد أن هذا كان كالحلم له باللعب هناك، أنا أتفاجأ من استمرار رغبته في الفوز وأن يكون الأفضل وأن يتدرب يوميا بقوة.

كل شيء بدأ معه جيدا في يونايتد لكن النهاية لم تكن جيدة، جوزيه مورينيو مدرب جيد لكن طريقته في كرة القدم لا أفضلها.

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