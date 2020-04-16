في عيد ميلاده.. لنتذكر سويا ما قدمه حازم إمام في تحدي بيبسي لنجوم العالم

يوم ١٧ يونيو ٢٠٠١ جمعت شركة "بيبسي" ١٦ لاعبا دوليا من حول العالم، في لندن للمشاركة في تحدي العالم.

عدد كبير من المواهب العالمية وقتها شارك مثل ريفالدو وروبيرتو كارلوس وخوان سيباستيان فيرون وروي كوستا ودوايت يورك وديفيد بيكام وبالطبع، حازم إمام نجم الزمالك وقتها لكنه كان مسجلا باسم "صانع ألعاب أودينيزي".

علق سير أليكس فيرجسون: "لا يمكن الاستهانة بتلك الاختبارات قط، يمكننا أن نسدد الركلات الحرة ونراوغ، لكن تلك الاختبارات تختبر موهبة اللاعب نفسه".

تم تقديم اللاعبين في بداية المسابقة كالتالي:

سامي الجابر (ولفرهامبتون) – السعودية

ديفيد بيكام (مانشستر يونايتد) – إنجلترا

أوكان بوروك (جالاتاسراي) – تركيا

روبيرتو كارلوس (ريال مدريد) – البرازيل

روي كوستا (فيورنتينا) – البرتغال

فان جي (كريستال بالاس) – الصين

حازم إمام (أودينيزي) – مصر

لي جينيو (لياونينج) – الصين

نجوين هونج سون (فريق الجيش) – فيتنام

رافاييل ماركيز (موناكو) – المكسيك

إيمانويل أوليساديبي (بولانيا وارسو) – بولندا

ريفالدو (برشلونة) – البرازيل

سيرجاي سيماك (سيسكا موسكو) – روسيا

نولبيرتو سولانو (نيوكاسل يونايتد) – بيرو

خوان فيرون (لاتسيو) – الأرجنتين

دوايت يورك (مانشستر يونايتد) – ترينداد

التحديات

التحدي الأول كان التمرير، بمشاركة لاعبين في كل مرة، على أن يقسم الملعب بدرجات متفاوتة التمريرة القصيرة تحصد ٥ درجات، التمريرة المتوسطة ٧ والتمريرة الطولية الصحيحة ١٠ درجات.

واجه حازم إمام في ذلك التحدي، فان جي لاعب كريستال بالاس في ذلك الوقت ومنتخب الصين.

في البداية حصد حازم ٧ نقاط من أول تمريرة، ثم لم يتمكن فان جي في تسجيل أي نقاط، وأضاف حازم ١٠ نقاط أخرى إلى رصيده.

بعد نهاية التحدي احتل حازم إمام المركز الثاني بعد لي جينيو. إذ حصد النجم المصري ١٧ نقطة مقابل ٢٠ للنجم الصيني.

التحدي الثاني كان للمهارة الفردية بالاحتفاظ بالكرة أو "الفري ستايل"، داخل دائرة صغيرة في منتصف الملعب واستمرار تعليقها في الهواء قدر الإمكان وفي النهاية الحكام الثلاثة سيمنحون نقاطهم وفقا لمهارة اللاعب.

احتل إمام المركز الـ١٢ بين اللاعبين في ذلك التحدي بعدما حصد ٢٢ نقطة بفارق ٨ نقاط عن بيكام ويورك ثنائي مانشستر يونايتد الذي حصد العلامة الكاملة.

بهذه النتائج أصبح رصيد إمام من النقاط ٣٩ نقطة في المركز الخامس خلف المتصدر لي جينيو برصيد ٤٩ نقطة.

التحدي الثالث كان أشبه بما يحدث في التدريبات، وما يلعبه محبي ألعاب الفيديو حاليا عبر جهاز البلايستيشن أثناء انتظارهم لبداية مباريات فيفا ٢٠. الركض بين العوارض والحواجز بالكرة بسرعة ذهابا وإيابا بدون فقدان الكرة وبالطبع دون السقوط في زمن محدد.

ومن يصل أولا إلى خط النهاية يتأهل للجولة التالية.

قدرة إمام وسرعته في التحول بالكرة سريعا ونقل جسده كان عاملا حاسما في تأهله للمرحلة الثانية ببساطة دون معاناة عكس بعض اللاعبين الآخرين.

خاض إمام نصف نهائي أمام ماركيز ويورك وبوروك، وبالطبع تأهل رفقة دوايت يورك إلى النهائي.

نهائي ذلك التحدي كان بين يورك والجابر وإمام وروي كوستا.

ببراعة شديدة تحكم حازم بالكرة بكل سهولة وسرعة أمام معاناة الآخرين، تعثر كوستا والجابر لم يتمكن من اللحاق بهما ليتبقى السباق بين حازم ويورك ليفوز الأول بسرعته وتحكمه بالكرة.

تصدر إمام التحدي برصيد ٣٠ نقطة بفارق ٥ نقاط عن يورك.

تلك النقاط سمحت له بتصدر القائمة الكاملة برصيد ٦٩ نقطة وأصبح يورك في المركز الثاني ٦٥ والثالث لي جينيو برصيد ٥٨ نقطة.

التحدي التالي كان الكرة الطائرة بالقدم.

قال حازم إمام عن ذلك التحدي: "كنت ألعب هذه اللعبة منذ طفولتي الأمر كان سهلا للغاية بالنسبة لي، بيكهام (مياكلش) معايا".

في المرحلة الأولى فاز بنتيجة ٦-٤ ضد سامي الجابر، في ربع النهائي كان على حازم مواجهة بيكام.

كانت مواجهة محتدمة لما يقرب من ٤ دقائق، تعادلا بنتيجة ٥-٥، ثم لعب بيكام الكرة بطريقة خاطئة ليفوز حازم بنتيجة ٦-٥.

فاز حازم إمام في نصف النهائي ضد فان جي بنتيجة ٧-٣، ليواجه نجوين هونج سون في النهائي.

لكن النهائي فاز به هونج سون بنتيجة ٦-٥ بعد نهاية الوقت ومواجهة قوية للغاية. وجب التنويه أن هونج سون أقصى دوايت يورك بنتيجة ٧-٤ وبوروك بنتيجة ٧-١ ورافا ماركيز بنفس النتيجة.

لكن في الجدول الكامل أصبح رصيد حازم إمام من النقاط ٩٩ نقطة بفارق ٧ نقاط عن هونج سون صاحب المركز الثاني و٢٩ نقطة عن يورك صاحب المركز الثالث.

التحدي الخامس كان الركلات الثابتة، وتم تقسيم المرمى كالتالي، الزاويتين العلويتين ١٠ والسفليتين ٧، ومن أعلى الحائط مباشرة ٥ ومن الأسفل نقطتين.

بالطبع كانت التوقعات بالكامل تشير لتفوق لا يمكن منافسته للثنائي بيكام وكارلوس.

حصد حازم إمام ١٢ نقطة من ذلك التحدي، فيما حصد ريفالدو وفيرون ٢٤ نقطة، ويورك ٢٠، ماذا عن بيكهام وكارلوس؟ الأول حصد ١٠ نقاط والثاني ١٥ نقطة.

الجدول النهائي شهد فوز حازم إمام برصيد ١١١ نقطة بفارق وهونج سون احتل المركز الثاني ودوايت يورك ثالثا.

"أشعر بفخر كبير للتواجد هنا مع كل هؤلاء اللاعبين الموهوبين والنجوم، فخور بكل شيء، والتواجد في مثل هذا الحدث أمر جيد للغاية في مسيرتي". – حازم إمام بعد نهاية المسابقة.

شاهد من قناته الرسمية على يوتيوب بعض مما قدمه في البطولة:

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

فيلم في الجول - كيف صُنعت أسطورة حازم.. ونجوم الأهلي يحكون معاناتهم أمام الثعلب

تقرير مغربي: كاف قد ينقل نهائي أبطال إفريقيا

في الجول يكشف كيف يفكر فايلر في انتقالات الأهلي

الإسماعيلي: لا لاستكمال الدوري

كارتيرون يرد عبر في الجول على تقارير تدريبه للترجي