ثنائيات تاريخية – أحمد عيد عبد الملك وعبد الغني.. معا صنعا تاريخ حرس الحدود

كانت أول ثنائية تقع أعيننا عليها هي ثنائية ماجد وياسين في المسلسل الشهير كابتن ماجد.

وفي الحقيقة كان هناك الكثير من الثنائيات التي صنعت تاريخا مميزا في أنديتهم ليظفروا بالعديد من البطولات سويا.

لذا حان وقت بداية سلسلة "ثنائيات تاريخية" واليوم موعدنا مع ثنائية صنعت تاريخا عريضا في الزمالك في القرن الماضي وحصدت الكثير من البطولات.

أحمد عيد عبد الملك وأحمد عبد الغني. ثنائي شارك في صناعة تاريخ حرس الحدود.

الفريق الذي تواجد على استحياء في الستينيات تحت اسم السواحل، عاد للدوري الممتاز في الألفية الجديدة. وعودته هذه المرة كانت مختلفة بسطر اسمه بين كبار الكرة المصرية بالحصول على ثلاثة ألقاب.

أحمد عيد عبد الملك وأحمد عبد الغني كانا سن رمح جيل حرس الحدود التاريخي. شاركا في إحراز ألقاب كأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة لحرس الحدود.

أحمد عيد عبد الملك وأحمد عبد الغني تحدثا لـFilGoal.com عن أحد أفضل ثنائيات الدوري في الألفية الجديدة، والتي جمعتهما في حرس الحدود ومنتخب مصر.

سر التفاهم

يقول أحمد عيد عبد الملك "وصلنا إلى حرس الحدود في نفس التوقيت. وكان حلمي طولان هو مدربنا وقتها. كنا نكمل بعضنا البعض، بالنظر لامتلاكي المهارة وامتلاه القوة".

وأضاف "كل منا امتلك الطموح لأن يحقق النجاح. بجانب استمراريتنا لفترة طويلة، وتواجدنا في غرفة واحدة دائما جعلنا نحفظ بعضنا تماما".

"كنا نقضي الليل نتحدث عن المباريات وندرس خصومنا بشكل جيد، حتى نحفظهم تماما قبل بداية المباراة".

أحمد عبد الغني هنا يقول "خضنا سويا عديد من المباريات على مدار سنوات عديدة، سواء مع حرس الحدود أو منتخب مصر. أحمد عيد لاعب ذكي في الملعب ويسهل الأمور عليك في المبارة".

وأضاف "أعتقد أن في وجود لاعبين. أحدهما يجيد التحرك، والآخر يجيد التمرير، يكون الأمر سهلا وقتها أن يسجلا الأهداف، وقد وصلنا معا إلى مرحلة أعرف فيها أين سيمرر الكرة دون أن أنظر له بعيني".

أفضل وأسوأ مباراة

أحمد عيد عبد الملك اختار لقاء إنبي. فيقول "حرس الحدود وإنبي وفزنا ٤/٢ في ملعب إنبي موسم ٢٠٠٨/٢٠٠٩. أحرزت هدفا وسجل أحمد عبد الغني ثلاثة أهداف. هدفي كان من صناعته وأهدافه الثلاثة كانوا من صناعتي. لذلك ربما هي المباراة الأفضل لثنائية أحمد عيد عبد الملك وأحمد عبد الغني".

"أما أسوأ مباراة فكانت أمام ماميلودي صنداونز في جنوب إفريقيا في الكونفدرالية الإفريقية عام 2007. كان يمكننا الفوز بهدفين أو ثلاثة لكننا خسرنا بهدف"

"لكننا عوضنا النتيجة في مباراة الإياب وفزنا بهدفين".

أما أجمل هدف سجله أحمد عيد من صناعة عبد الغني، يختاره "هدفي في مرمى سيمبا التنزاني بالكونفدرالية الإفريقية 2009".

في المقابل يختار أحمد عبد الغني أفضل مباراة "مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر. وفزنا وقتها بهدف سجلته من صناعة أحمد عيد عبد الملك".

"أما أسوأمباراة فكانت في نيجيريا بالكونفدرالية. خسرنا وتعرضنا لظلم كبير".

ويختار أحمد عبد الغني أجمل أهدافه من صناعة أحمد عيد قائلا "كان هدفي فى الإفريقي التونسي من صناعة أحمد عيد. تحركت على القائم الأول وسدد دون أن أنظر على المرمى وسجلت الهدف".

دور المدرب

يقول أحمد عيد عبد الملك "طارق العشري جاء بعد حلمي طولان وكان له دورا كبيرا، خصوصا في أسلوب لعب الكرات الطويلة والتي كان يتلقاها أحمد عبد الغني ثم يحولها إلي. الطريف أنه صنع لي أهدافا أكثر من التي صنعتها له رغم كونه المهاجم الصريح وأنا ألعب تحته".

ويقول عبد الغني "طارق العشري له دور كبير جدا في تفاهمنا. كان يمنحنا حرية كبيرة في الحركة، فكانت تمثل ثقة كبيرة لباقي الفريق، وكان يقول لنا دائما أنه يثق بنا ويمنحنا العزيمة والقوة".

موقف لا ينسى

الثنائي المميز كان له مواقف لا تنسى أيضا. أحمد عيد عبد الملك يتذكر واحدا منهم أولا وكان أمام النادي المصري في كاس مصر عام 2009. فيقول "كنا متقدمين وتعادل المصري معنا في الدقيقة الـ95 على استاد بورسعيد. عبد الغني أهدر قبلها عدة فرص وبعد تسجيل التعادل بكى بشدة".

وأضاف "ذهبت له وهدأته، وقلت له أنه سيسجل في الوقت الإضافي. وبالفعل سجل هدفين وتأهلنا لنصف النهائي".

أما أحمد عبد الغني فيتذكر موقف آخر "في مرة من المرات حدث سوء تفاهم بيني وبين طارق العشري، لكن أحمد عيد عبد الملك وباقي اللاعبين وقفوا معي وقربوا وجهات النظر".

"كان ذلك قبل يوما واحدا من مباراتنا أمام الزمالك. شاركت وقتها في اللقاء وسجلت هدفا".

أبرز الإنجازات

وأخيرا، يتذكر عيد إنجازات الثنائي مع حرس الحدود، فيقول "أول موسم لنا مع حرس الحدود، حققنا فيه المركز الثالث في الدوري موسم ٢٠٠٤/٢٠٠٥. بجاب حصولنا على كأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرة، وتواجدنا مع منتخب مصر في كأس القارات 2009.

أما عبد الغني فأضاف "أنا الهداف التاريخي للكونفدرالية التاريخية برصيد 21 هدفا. وهذا الإنجاز يحتسب لي بجانب أحمد عيد عبد الملك".

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