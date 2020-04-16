الإسماعيلي: ننتظر تحديد مصير الدوري.. وبرنامج تدريبي من تونس

الخميس، 16 أبريل 2020 - 20:10

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي إن الجهاز الفني للفريق وضع للاعبين برنامجا تدريبيا بدنيا، للحفاظ على لياقة اللاعبين.

وقال المنياوي: "أخصائي اللياقة والأحمال البدنية أكرم العلياوي المتواجد في تونس وضع البرنامج التدريبي للاعبين من خلال موقع التواصل الاجتماعي (واتس أب)".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "الكل في انتظار تحديد مصير الدوري المصري سواء بالإلغاء أو تحديد موعد الاستئناف".

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وتابع "خلال الفترة الحالية يتابع الجهاز الفني تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني المخصص لهم".

وأشار "الهدف من البرامج التدريبية هو الحافظ على لياقة اللاعبين خلال فترة التوقف، ليكونوا جاهزين في حالة قرر الاتحاد المصري، استئناف المسابقة في أي وقت".

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