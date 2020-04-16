مقترح الاتحاد الإسباني يكشف كيفية اشتراك الأندية في بطولات أوروبا حال إلغاء الموسم

قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس مقترحا لنظيره الأوروبي "يويفا" يكشف فيه عن خطته لتأهل أنديته للمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل حال إلغاء نظيره الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وينص المقترح أن يبقى الوضع على ما هو عليه ليتأهل كل من برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

أما بالنسبة للدوري الأوروبي فسيشترك فيه كل من أتليتكو مدريد وخيتافي.

فيما يتبقى موقف أتليتك بلباو وفالنسيا معلقا.. لماذا؟

إن أقيم نهائي كأس الملك وفاز ريال سوسيداد على بلباو فسيتأهل فالنسيا للدوري الأوروبي بصفته صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

أما حال عدم إقامة نهائي كأس الملك فإن بلباو هو من سيتأهل للدوري الأوروبي.

لكن حتى الآن لم يوافق الاتحاد الأوروبي على مقترح نظيره الإسباني.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الإسباني: "القرار سيتم اتخاذه بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي وبناء على ما حدث في اليوم الأخير من خوض منافسات الدوري عندما يكون كل الفرق لعبت عدد مباريات متساوية".

وتوقف الدوري الإسباني بعدما خاضت جميع الأندية الـ20 كل الـ27 جولة بالتساوي.

فيما لم يشر الاتحاد الإسباني لخطته بشأن الهبوط من الدوري والصعود من الدرجة الثانية.

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