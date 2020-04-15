خلف خطوط العدو – ناشئ المنصورة الذي اقترب من الممتاز نسي الكرة في مستشفى العزل

هناك من دوره في المستطيل الأخضر فقط، وهناك من دوره في معامل التحاليل والمستشفيات فقط، وهناك من يجمع بين المهمتين. وفي الوقت الراهن، كل من يستطيع المساهمة انضم لجيش مصر الأبيض لمكافحة فيروس كورونا.

العدو هو فيروس كورونا، أما من يحاربونه فهم كل الأطباء، والمرضى، والعلماء، وصانعي القرار، بل حتى من يلزمون منازلهم لإيقاف تفشي الوباء.

FilGoal.com يقدّم سلسلة خلف خطوط العدو، لنسلط الضوء على شخصية رياضية انسلت خلف خطوط العدو، وخاضت تجربة غير عادية مع الفيروس سريع الانتشار.

قائد نادي الأمير

يلعب محمد شفيق صاحب الـ28 عاما في نادي الأمير وهو قائد الفريق الذي ينشط في الدرجة الثالثة.

وعن كيف بدأ مسيرته قال لـFilGoal.com: "بدأت في ناشئين المنصورة وابتعدت عن الكرة لفترة بسبب التحاقي بمعهد التمريض بالإسماعيلية".

وأضاف "قررت بعد ذلك العودة للكرة وانتقلت إلى بني عبيد مع المدير الفني عادل صديق".

وأكمل محمد شفيق حديثه "بعد ذلك انتقلت لنادي الأمير في الدرجة الرابعة وصعدت معه للدرجة الثالثة ومستمر معه منذ ستة مواسم".

وعن كيف يوفق بين نشاطه الكروي وعمله في التمريض أجاب "أواجه صعوبات عديدة بسبب عملي لـ12 ساعة مما يجعلني أغيب عن المران كثيرا".

وأوضح "أحيانا أعمل من 8 صباحا لـ8 مساء أو العكس لذلك يؤثر الأمر علي في كرة القدم لكنني أبذل قصارى جهدي لتحقيق التوازن بينهما".

وكشف محمد شفيق عن أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للعب في الدوري الممتاز.

وأضاف "كنت سأنضم للشرقية تحت قيادة طارق يحيى ولكن في نهاية المفاوضات أصبت بقطع في الرباط الصليبي لتفشل الصفقة".

أزمة كورونا

بعدما كان يحاول إضفاء التوازن على حياته بين عمله وعشقه الكروي تغلب الأول على الثاني بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال محمد شفيق: "مستشفى تمى الامديد تحولت إلى مستشفى للعزل الصحي منذ 13 مارس الماضي ومنذ شهر لم أغادرها لمنزلي حتى".

وأضاف "نعمل هنا بكل قوة لإخراج كافة الحالات بسلام والخطر كبير هنا علينا لذا نتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لأننا نتعامل مع حالات إيجابية أصبيت بالفيروس".

وأردف "لا أتذكر كرة القدم ولست متذكر لأي شيء حاليا بعد شهر قضيته داخل المستشفى فنحن الآن نضحي من أجل بلدنا".

وأتم "لا أتخيل إنني لم ألمس الكرة منذ شهر فحتى في الوضع الطبيعي كنت ألعب في مباريات خماسية، والآن أتمنى انتهاء الوضع لأتواصل مع أسرتي إذ أنني أتواصل معهم هاتفيا فقط".

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