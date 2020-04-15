مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: وزارة الرياضة رفضت طلب تصميم شعار خاص للدوري

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد كرة القدم المصري عن رفض وزارة الشباب والرياضة طلب الاتحاد بتصميم شعار خاص للدوري الممتاز.

وكان ذلك الطلب من اتحاد كرة القدم المصري ضمن سلسلة من الإجراءات التسويقية التي تسعى إليها اللجنة الخماسية لزيادة الموارد المالية للمسابقة.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: "رفضت وزارة الرياضة الطلب المقدم بشأن تصميم شعار خاص لمسابقة الدوري".

وأوضح "القصة بدأت باقتراح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بتصميم شعار خاصة للدوري مثلما معمول به عالميا".

وتابع "كان ذلك من أجل تسويق الشعار ضمن خطة تطوير النواحي التنظيمية للمسابقة بهدف جني أرباح مالية وصناعة شكل متميز".

وشدد "هذا ما تم الموافقة عليه من قبل بقية زملائه بمجلس إدارة الاتحاد".

وعن سبب الرفض كشف المصدر "كانت العقبة أن الشعار سيتم تصميمه عن طريق شركة عالمية متخصصة في مثل تلك الملفات مما يستوجب اعتماد ميزانية وسلسلة من الإجراءات الإدارية".

وأضاف "كان ذلك سيتخذ وقتا يتجاوز 30 يوليو وهو موعد انتهاء مدة تعيين اللجنة لذلك كان لزاما موافقة وزارة الشباب والرياضة".

وأتم تصريحاته "بالفعل تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والتي كان ردها بالرفض".

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