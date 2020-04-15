أشرف حكيمي: فخور لارتباط اسمي بعدة أندية

عبر أشرف حكيمي مدافع بوروسيا دورتموند الألماني عن فخوره بالتقارير التي تشر إلى رغبة العديد من الأندية للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وقال حكيمي في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "فخور لأن عدد من الأندية مهتم بضمي بسبب مستواي مع دورتموند".

وأضاف اللاعب المغربي "أنا فخور بما أقدمه مع دروتموند ولكن بنهاية الموسم يستوجب علي اتخاذ خطوة مفصلية في مسيرتي الكروية".

وواصل "نظريا ينتهي تعاقدي مع دورتموند بنهاية الموسم ويجب بعدها أن أعود لريال مدريد".

وأكمل "بعد ذلك سنجري محادثات معا لمعرفة ما إذا كنت سأستمر مع ريال مدريد أم سأنضم لفريق آخر".

ويقدم النجم المغربي الشاب مستوى مميز مع دورتموند هذا الموسم وسجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، ما جعل العديد من الأندية تهتم بضمه.

وبسبب تألقه مع دورتموند أشارت العديد من التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد لن يترك حكيمي يرحل لأي فريق آخر بنهاية الموسم.

حكيمي البالغ من العمر 21 عاما ارتبط اسمه بالكثير من الأندية أبرزها بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وأرسنال.

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