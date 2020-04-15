لاتسيو: إما استكمال الموسم أو اللجوء للقضاء

حذر نادي لاتسيو من اللجوء إلى القضاء الإيطالي في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020.

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا وأغلب دول العالم في منتصف مارس وحتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا وسط تهديدات بإلغاء الموسم في أكثر من دولة.

وقال أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية".

وأضاف "إن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".

وتابع "في حين أن بعض الأندية حريصة على إلغاء الموسم بالكامل، فلاتسيو يعطي تحذيرا شديدا نحو ذلك".

وأوضح "أتمنى أن يحدد الملعب من يفوز ومن يخسر ومن يذهب إلى الجنة أو إلى الجحيم".

لاتسيو على بعد نقطة واحدة فقط من يوفنتوس متصدر جدول الترتيب في الدوري الإيطالي، ويعتبر هذا الموسم أحد أفضل مواسمه على الإطلاق في العقود الأخيرة.

ولم يتأثر وسط وجنوب إيطاليا بشدة مثل الشمال، إذ سجلت لومباردي نصف عدد الحالات.

وقال أرتورو: "سيكون الأمر معقدا إذا أردنا اللعب في الشمال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسفر".

وكشف "كرة القدم هي رياضة ملامسة، ولكن يمكن ضمان السلامة من خلال اختبار صارم للتأكد بأن اللاعبين حالتهم سلبية قبل مشاركتهم".

وأتم المتحدث الرسمي للاتسيو تصريحاته "يمكن للاعبين التواجد داخل معسكر تدريب به معدات طبية موجودة بالفعل وتبقيهم معزولين، لتجنب المزيد من العدوى".

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