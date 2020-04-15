اجتماع بين الاتحاد الإيطالي ولجنة طبية لاستئناف النشاط الرياضي.. الدوري الممتاز أولا

اجتمع جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بلجنة علمية طبية مشكلة من الحكومة لبحث استئناف النشاط الرياضي.

ويضع الاتحاد الإيطالي خططا لاستئناف مسابقات كرة القدم في البلاد، وستكون البداية مع الدوري الممتاز أولا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن حديث رئيس الاتحاد الإيطالي مع اللجنة الطبية كان من أجل الاتفاق على كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف التقرير أنه تم الاتفاق على أن استئناف النشاط سيكون للدوري الممتاز في البداية وبعد ذلك الدرجة الثانية ثم الثالثة.

ووفقا لوكالة الأنباء فإن هذا الاجتماع الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء تم لتسهيل إجراء جميع الاختبارات اللازمة، بما في ذلك المسحات لحماية الفرق والموظفين.

ويأتي ذلك رغم استمرار انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، لكن من المتوقع أن يتم تخفيف الإغلاق الكلي في البلاد يوم 3 مايو.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبون إلى التدريبات من جديد كجزء من تخفيف الإغلاق الكلي مع بداية مايو المقبل.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

عبد الحفيظ: أؤيد زيادة الأجانب.. شراء ديانج من ناد مصري سيكلفني 60 مليون جنيه

مدير سابق بأرسنال يحكي: حينما كسر فلاميني قاعدة النادي وقطع أكمام قميصه ضد يونايتد

الأهلي: من يتحمل خسارتنا 10 ملايين دولار بعد تقليص الأجانب؟ وفايلر متحمس لعودة بعض المعارين

30 تصريحا ناريا من حسام حسن.. عن الجوهري وشيكابالا ومروان محسن وأبو ريدة والتجاهل

حسام حسن: أتمنى تولي مسؤولية المنتخب.. وماذا يمنع تدريبي لـ الأهلي؟