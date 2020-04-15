مصدر من الأهلي لـ في الجول: ما قاله الزمالك عنا بشأن كهربا؟ لم نطلب أي شيء من فيفا

لم يطلب الأهلي من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد المهلة الممنوحة له لتقديم ما يثبت صحة موقفه في التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الحالي والزمالك السابق.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء:"ما قاله الزمالك عنا ليس صحيحا، لم نطلب تمديد المهلة لتقديم دلائل تخدم موقفنا".

وأضاف "مونتينري محامي الأهلي في القضية هو من يتكفل بالدفاع عنا وتسير الأمور بشكل جيد وهناك ثقة في سلامة موقفنا القانوني بنسبة 100%".

وأتم "تعاقد الأهلي مع كهربا لا تشوبه شائبة وجاء وفق قواعد الانتقال وقيد اللاعبين كما تنص لوائح فيفا".

وكان مصدر من الزمالك قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "رغم أن تلك القضية مقدمة قبل قضية حمدي النقاز، إلا أن الحكم فيها لم يصدر حتى الآن".

وأتم "الأهلي واللاعب طلبا أكثر من مهلة أمام الغرفة لتقديم دلائل تخدم موقفهما".

كهربا رحل عن الزمالك خلال الموسم الماضي، مؤكدا أن ذلك الأمر كان بسبب انتهاء عقده، لينتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ومنه إلى الأهلي.

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