محامي النقاز: اللاعب يملك عروضا من مصر.. ولا يمانع العودة

يثق أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز في قوة موقف اللاعب في قضيته ضد نادي الزمالك.

صرح بن ميم عبر إذاعة أون سبورت "موقفنا قوي، لدينا من المستندات التي تثبت ذلك".

وأضاف "الاتحاد الدولي (فيفا) استجاب لكل مطالبنا بنسبة ١٠٠٪".

وتابع "الزمالك من حقه القانوني أن يستأنف ضد الحكم الصادر عن الاتحاد الدولي".

في سياق آخر، قال المحامي التونسي "لا يمكن تحديد الوجهة القادمة لحمدي في ظل أزمة كورونا".

وأكد في ختام تصريحاته "حمدي لا يمانع العودة إلى مصر، لديه عروض وأتحفظ عن ذكر الأندية".

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