المقاولون: تخفيض عدد الأجانب سيكون أعظم قرار في صالح الكرة المصرية

يرى محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، بأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري سيكون قرارا صائبا.

وقال محمد عادل في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "لائحة تقليص اللاعبين تم إبلاغ الأندية بها في وقت مبكر، وأقرها المجلس السابق لاتحاد الكرة".

وأضاف "سيكون أعظم قرار في صالح الكرة المصرية، لمواجهة نواقص عديدة للمنتخب في بعض المراكز مثل المهاجم والظهير الأيسر".

عادل أكمل "قطاع الناشئين يصرف عليه ملايين، متى سيأخذ اللاعب فرصته إذا؟".

المشرف العام في المقاولون واصل "أندية الدرجتين الثانية والثالثة تشتري لاعبين أجانب لبيعهم، والفرصة تضيق أمام اللاعب المصري. زيادة الأجانب سيكون مفيدا إذا كانت هناك نية للتجنيس مثل فرنسا".

وعن المفاوضات مع طاهر محمد طاهر، أتم عادل "حتى الآن، لم يحدث تواصل من الأهلي معنا أو مع اللاعب، ما يتردد كلام وكلاء لاعبين. سبق وتواجدت مفاوضات مباشرة مع الأهلي في فترة سابقة عندما كان يحتاج اللاعب، فالأهلي يكون واضحا في هذا الأمر".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، قبل توقف المسابقة.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

"رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك

مصدر بـ الزمالك: طلبنا حيثيات حكم النقاز تمهيدا للاستئناف.. القرار النهائي لن يكون قبل عام

" كهربا والأهلي طلبا أكثر من مهلة"

وكيله: ليس لدي إجابة واضحة عن رمضان

وصول حكم فيفا ضد الزمالك في قضية النقاز