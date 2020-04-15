وكيله: ليس لدي إجابة واضحة عن رمضان.. أزمة كورونا ستؤثر على أسعار اللاعبين

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 13:30

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، أن مصير لاعب الأهلي بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي غير واضح.

صرح نادر شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس "لا أحد يعرف متى ينتهي الدوري في العالم كله".

وأضاف "كما أن القيمة التسويقية للاعبين خاصة المحليين ستتأثر كثيرا بالأزمة الحالية بعد تفشي فيروس كورونا".

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وتابع "رمضان صبحي لاعب عاد للأهلي معارا، وهناك علامة استفهام يُرد عليها إذا شارك في الأولمبياد أو استكمل مشواره مع الأهلي في إفريقيا، فهي معايير أداء يوضع في الاعتبار".

وأتم نادر شوقي تصريحاته في هذا الشأن "لذا ليس لدي إجابة واضحة وصريحة حاليا عن رمضان صبحي".

ويلعب رمضان صبحي معارا للأهلي منذ يناير 2019 مقابل مليوني و400 ألف جنيه إسترليني.

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