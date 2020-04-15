مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كهربا والأهلي طلبا أكثر من مهلة.. وموقف قضيتي شيكابالا وبوطيب

أوضح مصدر داخل الزمالك الموقف الحالي لقضية النادي ضد لاعبه السابق، ولاعب الأهلي الحالي، محمود عبد المنعم "كهربا".

محمود كهربا النادي : الأهلي شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "القضية مازالت منظورة حتى الآن أمام غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأوضح "رغم أن تلك القضية مقدمة قبل قضية حمدي النقاز، إلا أن الحكم فيها لم يصدر حتى الآن".

وأجاب المصدر المطلع عن سبب ذلك قائلا: "الأهلي واللاعب طلبا أكثر من مهلة أمام الغرفة لتقديم دلائل تخدم موقفهما".

وأكمل "بالتحديد، غرفة فض المنازعات تنظر إذا كان عقد كهربا مع الزمالك صحيحا أم لا".

ولم يحدد المصدر موعدا لإمكانية صدور حكم في ذلك الخلاف.

كهربا رحل عن الزمالك خلال الموسم الماضي، مؤكدا أن ذلك الأمر كان بسبب انتهاء عقده، لينتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ومنه إلى الأهلي.

وانتقل المصدر لشرح موقف الزمالك في قضيتين أخرتين، هما الخاصتين بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" وخالد بوطيب.

وقال المصدر: "لم يصلنا أي شيء بخصوص قضية شيكابالا وسبورتنج لشبونة البرتغالي حتى الآن، من الممكن أن يحدث ذلك بنهاية الشهر الجاري".

شيكابالا انضم إلى سبورتنج لشبونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية لعام ٢٠١٤ بمبلغ يصل إلى ٣٠٠ ألف يورو، واتجه سبورتنج في عام ٢٠١٦ إلى فيفا لشكوى الزمالك "لعدم الامتثال للاتفاق المزمع بين الطرفين"، حينما غادر صاحب الـ٣٤ عاما الفريق البرتغالي إلى نظيره المصري.

وأتم المصدر "أما قضية خالد بوطيب، فمازالت منظورة أمام غرفة فض المنازعات ولا جديد فيها".

بوطيب لعب في صفوف الزمالك، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق أسباب فسخ عقد بوطيب، قائلا: "بوطيب لا يحضر إلى النادي وممتنع عن التدريبات. نحن لا نستطيع التواصل معه، وقررنا فسخ التعاقد معه".

وفي فبراير الماضي قدم بوطيب مذكرة إثبات حق لاتحاد الكرة المصري، بشأن عدم تقاضيه جزء من مستحقاته لدى النادي الأبيض، تمهيدا لشكوى النادي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

ويملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.

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