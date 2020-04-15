صدقي: لم يصلنا عرض رسمي لـ حسام حسن.. ونعم للمحترف الأجنبي لأن سعره أفضل من المصري

أكد حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، أن حسام حسن مهاجم الفريق لم يتلق عرضا رسميا من أي ناد آخر.

صرح صدقي عبر إذاعة أون سبورت "لم يصلنا عرض رسمي لحسام حسن، وبالطبع أحتاجه فنيا".

واستدرك "لكن سموحة ناد استثماري، وإذا وصله عرض جيد لأي لاعب من الممكن مناقشته".

وتطرق المدير الفني لسموحة للحديث عن موقفه بشأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب، قائلا "أسعار اللاعبين الأفارقة بالنسبة لبعض الأندية أفضل في ظل تخضم أسعار اللاعبين المصريين".

وواصل "لا أرى تقليص الأجانب سيعود بالفائدة، بل إنهم إثراء للدوري ويرفع من قيمته السوقية وكذلك المنافسة، اللاعب المصري المميز يفرض نفسه خاصة إذا كان قادر على الأداء في أكثر من مركز، فالموهبة تفرض نفسها".

وأشار "الأولوية دائما في الاستعانة بالمحترفين في المراكز الهجومية مثل رأس الحربة وصناعة اللعب".

وأتم حمادة صدقي "المنتخب كان يعاني قديما من حراسة المرمى في ظل تواجد الحراس الأجانب.. أما مشكلة رأس الحربة تتجدد من حين لآخر، ومن الممكن خلال الفترة القادمة أن يشغل هذا المركز مصطفى محمد أو صلاح محسن".

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