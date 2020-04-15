ناجي: الهاني سليمان لم يطلب الرحيل عن سموحة.. وقادر على الانضمام للمنتخب

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 14:42

كتب : FilGoal

الهاني سليمان - سموحة

أكد أحمد ناجي أن الهاني سليمان حارس مرمى سموحة لم يتحدث معه بشأن الرغبة في الانتقال لنادٍ آخر.

قال ناجي عبر قناة أون تايم سبورتس "الهاني عنصر مهم وحارس كبير وموهوب موهبة غير طبيعية، ولن يضيع وقته في الحديث عن أمور أخرى، فالفريق يحتاجه جدا في الفترة القادمة".

وأضاف مدرب حراس مرمى سموحة "مستوى الهاني مرتفع منذ الموسم الماضي، ولفت نظري عندما كنت مدربا للمنتخب".

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وأشار "الهاني سليمان قادر على الانضمام للمنتخب، ويعمل حاليا بكل جدية على تحسين بعض الأمور في شخصيته، التي جعلته محط انتقادات، وخلال 5 مباريات في عملي مع سموحة، لم أر منه أي تجاوز"

وعن تغريدة رئيس النادي فرج عامر بشأن تمسكه بعدم بيع الهاني سليمان، رد أحمد ناجي "طالما رئيس النادي كتب ذلك، إذن هناك عروض".

وأشار ناجي في ختام تصريحاته "فرج عامر، اكتشاف بالنسبة لي، أتعامل معه عن قرب لأول مرة، فهو عقلية متفردة في بيزنس اللاعبين، ولا يسوق بعشوائية ويعلم جيدا احتياحات الفريق".

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