رسميا – يوفنتوس يعلن شفاء الثنائي المصاب بـ كورونا

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

احتفال ماتويدي بهدف يوفنتوس في بولونيا

تعافى دانييلي روجاني وبلايس ماتويدي لاعبا يوفنتوس من فيروس كورونا بشكل نهائي.

وأعلن نادي يوفنتوس، شفاء روجاني وماتويدي من فيروس كورونا بشكل نهائي، وخروجهما من العزل الصحي في منزليهما.

من جهة أخرى، لم يتطرق بيان يوفنتوس إلى حالة باولو ديبالا، المصاب الثالث بفيروس كورونا في الفريق.

التقارير الصحفية في إيطاليا أفادت في وقت سابق عن تحول تحليل ديبالا إلى سلبية بالفعل، لكنه سيجري تحليل أخير بعد ساعات، قبل إعلان شفائه من المرض رسميا.

يوفنتوس أعلن إصابة دانييلي روجاني بفيروس كورونا يوم 13 مارس الماضي، قبل أن يعلن ديبالا إصابته وصديقته يوم 21 من الشهر نفسه.

أما ماتويدي، فقد أعلنت إصابته بفيروس كورونا يوم 17 مارس الماضي، أي قبل 28 يوما.

وتتوقف كافة الأنشطة الرياضية في إيطاليا منذ قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وتعد إيطاليا أحد أكثر الدول تضررا من الفيروس بواقع 21،067 حالة وفاة، و162،488 إصابة.

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