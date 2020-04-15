الجونة: نعم لاستكمال الدوري حتى إذا امتد لـ2021

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 14:04

كتب : FilGoal

شعار نادي الجونة

يؤيد مسؤولو نادي الجونة فكرة استكمال بطولة الدوري بعد استئناف النشاط المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا.

قال نادر شوقي رئيس الشركة إليفين التي تدير فريق الجونة "لا أؤيد إلغاء الدوري، لماذا الإلغاء؟ هل يعرف أحد ما سيحدث الموسم الجديد؟".

وأشار عبر قناة أون تايم سبورتس "لعبنا 17 مباراة هذا الموسم وصرفنا ما يقرب من 80% من ميزانية الموسم. هل توفر 20 إلى 40% من أجل دوري جديد لا نعرف هل سيستكمل أيضا أم لا؟".

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وشدد "مع استكمال هذا الموسم حتى لو امتد للعام المقبل، ماذا امن استئناف الدوري في سبتمبر، كل البطولات مؤجلة، هذا الموسم لعتبره بمسمى 2019-2020-2021".

كما تطرق نادر شوقي للحديث عن خطة نادي الجونة للتعامل مع الأزمة المالية نتيجة توقف النشاط، قائلا "درسنا ميزانية الموسم والموارد الثابتة والمتغيرة وبالتالي بناء على الأرقام حددنا خطة التخفيض، فهي لم تأت بين يوم وليلة، ثم تناقشنا مع مدير الكرة والمدير الفني، وأشكر الجميع على الاستجابة".

وأوضح "اتفقنا مع اللاعبين على تقسيط باقي المستحقات على سبعة أشهر حال استئناف الدوري، أما إذا ألغي الدوري سيكون هناك خطة أخرى"

وواصل نادر شوقي "إذا استأنف الدوري لن ينتهي قبل 5 إلى 7 أشهر، بالتالي قررنا تقسيم المبلغ المتبقي إلى 7 أشهر، لذا لن أخصم شيئا، إلا إذا ألغي الدوري".

وأتم تصريحاته "هذه الآلية تحافظ على السيولة المالية للنادي في ظل الظروف الحالية".

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