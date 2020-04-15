فور فور تو تصنف القمة المصرية ضمن أقوى ١٠ مباريات دربي في العالم

صنفت مجلة فور فور تو البريطانية قمة الكرة المصرية، الأهلي ضد الزمالك، كواحد من أقوى ١٠ مباريات دربي في العالم.

وتصدرت مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت القائمة، فيما جاء الكلاسيكو في المرتبة الثالثة مباراة دربي "أولد فيرم" بين سيلتك ورينجرز.

واحتل دربي أوروجواي بين ناسيونال وبينارول المركز الرابع، فيما جاء دربي العاصمة بين لاتسيو وروما خامسا، وفينيربهاتشة وجالاتاسراي في المركز السادس.

وجاءت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أو كما تعرف بدربي الشمال الغربي في إنجلترا، في المركز السابع، وحلت مباراة جريميو وإنترناسيونال في البرازيل في المركز الثامن، ثم بوروسيا دورتموند وشالكه في المركز التاسع، وأخيرا القمة المصرية في المركز العاشر.

وكتبت المجلة عن الدربي المصري: "حينما تلتقي كرة القدم مع التاريخ، عذر كامل لمصر لكي يجن جنونها قليلا، أكبر فريقين في مصر وإفريقيا".

وأتمت "يشاهد هذه المباراة أكثر من ٥٠ مليون متفرج عبر التلفاز، والمباراة كبيرة سواء لشمال إفريقيا أو الشرق الأوسط".

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