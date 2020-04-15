رئيس الإسماعيلي: رابطة الأندية المحترفة طريق إصلاح الكرة المصرية

يرى إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي إن رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم هي الطريق لإصلاح الكرة المصرية، كما شدد على ضرورة وضوح الرؤية بشأن استمرار الموسم الكروي من عدمه.

وصرح عثمان للصحفيين قائلا: "رابطة الأندية المحترفة هي طريق إصلاح الكرة المصرية، وستكون بحال أفضل بكثير".

وأضاف "الرابطة ستشرف على المسابقات وتحديد موعد بداية ونهاية المسابقة بالتنسيق مع اتحاد اللعبة".

وواصل "اللجنة ستكون مسؤولة عن العلاقة بين الأندية واللاعبين في إطار من العدالة والبعد عن المجاملة وتحديد الحقوق والواجبات وإنهاء العديد من المشاكل".

وأكمل "اللجنة ستعمل على تنظيم المسابقات في إطار من اللوائح التي تطبق في كافة دول العالم، وهو أمر يفيد الكرة المصرية".

وأردف "يجب أن تتضح الرؤية بالنسبة لعودة مسابقة لدوري من عدمه".

وتابع "عدم تحديد موعد لعودة المسابقة سيزيد من الصعوبات المالية التي تواجهها الأندية خاصة وأن لديها التزامات تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين".

وأتم "اتحاد الكرة ينتظر ما سيعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مصير المسابقات في الموسم الحالي".

وتوقف نشاط كرة القدم في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والذي أصاب أكثر من ٢ مليون شخصا حول العالم وتسبب في وفاة ١٢٧ ألف و٦٠٠ شخص، وتعافى منه ٤٩١ ألف و٨٥٠ شخصا.

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