تقرير: يوفنتوس يستعد لتجديد عقد ديبالا

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 12:46

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس وإنتر

بعدما كان باولو ديبالا قريبا جدا من الرحيل قبل بداية الموسم، أصبح الأرجنتيني الآن قريبا من التجديد مع الفريق بعقد طويل الأمد.

وحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس يستعد لتقديم عقد جديد إلى باولو ديبالا مقابل 7 مليون يورو في الموسم، مع بعض الزيادات الموسمية".

الصحيفة كشفت أيضا أن ممثلي ديبالا يعملون بالفعل مع إدارة النادي حاليا للوصول إلى الصيغة المناسبة للطرفين.

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ديبالا انضم إلى يوفنتوس قبل خمس سنوات قادما من فريب باليرمو مقابل 40 مليون يورو.

صاحب الـ 26 عاما كان قريبا من الرحيل قبل بداية الموسم، قبل أن يقنع ماوريسيو ساري بأدائه مسجلا 7 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة خلال 24 مباراة في الدوري الإيطالي.

وينتهي تعاقد ديبالا الحالي مع يوفنتوس في شهر يونيو للعام بعد المقبل 2022.

يوفنتوس أعلن في وقت سابق إصابة باولو ديبالا وصديقته بفيروس كورونا. ورغم تخلص اللاعب من أعراض المرض، لكن النادي لم يعلن شفاء اللاعب من المرض بشكل نهائي رسميا حتى الآن.

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