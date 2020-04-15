رئيس الاتحاد الإيطالي: نعمل على تحديد كيف سنعيد الدوري وليس موعد العودة

إيطاليا تستعد لعودة النشاط الرياضي. خطوة رائعة مبشرة ببداية التحسن في البلاد، لكنها لا تعني اقتراب ذلك.

قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في تصريحات لصحيفة "لا ريبابليكا": "أحترم العلم، لكنني لا أستسلم".

وأضاف "نعمل الآن على كيفية عودة النشاط الكروية لإيطاليا، وليس على تحديد موعد ذلك".

جرافينا أتبع "حين تعود إيطاليا إلى الحياة. وحين تكون الأوضاع سانحة لعودة باقي المجالات، ستعود كرة القدم أيضا".

وواصل "قلتها سابقا. بطولة الدوري لابد أن تستكمل. لدينا الوقت. نحن مع الحكومة، والأطباء والأندية وكافة المسؤولين سنحدد ذلك".

رئيس الاتحاد الإيطالي أكد على استحالة إقامة ما تبقى من البطولة في مدينة واحدة.

وقال في هذا الصدد "استكمال الدوري في مدينة واحدة أمرا مستحيلا. ربما نلجأ لعدم خوض مباريات في الشمال، لكن لا يمكن أن تقام كل المباريات في مدينة واحدة".

وأوضح "لا يمكننا خوض 10 مباريات على نفس الملعب كل أسبوع. نحتاج أيضا إلى 20 ملعب تدريب".

جرافينا أكمل "ليس لدينا موعد أقصى لاستناف المسابقة. الموسم الجديد لن يبدأ دون انتهاء السابق، وسنعمل جنبا إلى جنب مع باقي الدوريات الأوروبية لاستكمال المسابقة".

وأتم "إذا سمحوا لنا باستئناف النشاط بداية يونيو المقبل، فستكون لدينا الخطط لإنهاء البطولة مع نهاية يوليو".

وتتوقف كافة الأنشطة الرياضية في إيطاليا منذ قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وتعد إيطاليا أحد أكثر الدول تضررا من الفيروس بواقع 21،067 حالة وفاة، و162،488 إصابة.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تأجيل مواجهة ريال مدريد لأجل غير مسمى

محامي النقاز: الاعتذار شرط الحل الودي.. والزمالك عليه الدفع خلال 45 يوما

ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا"

وردة: محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي لأنه صديقي

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن