عبد المنعم: انتقالي للزمالك؟ شعرت أن الأمر سيكون ثقيلا.. واستغربت ما فعله عاشور قبل سنوات

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 01:22

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

قال أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر للمقاصة الحالي والأهلي السابق إنه شعر أن فكرة انتقاله للزمالك ستكون "ثقيلة" عليه.

أحمد عادل عبد المنعم

النادي : مصر للمقاصة

الأهلي

وكشف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر أون تايم سبورتس 2: "في بداية الموسم الجاري جلست مع أحد مسؤولي الزمالك، والمقاصة طلب 20 مليون جنيه للتخلي عني".

وشدد "الأمور توقفت بعد ذلك، وشعرت أن فكرة انتقالي للزمالك ستكون ثقيلة".

وكذلك، كشف عبد المنعم حقائق جديدة عن قائده السابق في الأهلي، حسام عاشور.

وقال عبد المنعم: "قبل سنوات، تلقى عاشور عرضا ضخما من السعودية كان سيؤمن مستقبله".

وأكمل "ما استغربته أن عاشور رفض ليبقى في الأهلي، الأمر كان غريبا بالنسبة لي بالنظر للمال المعروض عليه حينها".

وأتم "لم أكن أحب أن يقع عاشور في الاختيار المفروض عليه حاليا، وأتوقع اعتزاله في الأهلي".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تأجيل مواجهة ريال مدريد لأجل غير مسمى

محامي النقاز: الاعتذار شرط الحل الودي.. والزمالك عليه الدفع خلال 45 يوما

ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا"

وردة: محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي لأنه صديقي

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن

أحمد عادل عبد المنعم الأهلي حسام عاشور
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو حملة النعش الراقص: أحب ميسي.. لولاه لما فاز برشلونة بالألقاب 48 دقيقة | أوروبا
عبد المنعم: انتقالي للزمالك؟ شعرت أن الأمر سيكون ثقيلا.. واستغربت ما فعله عاشور قبل سنوات 55 دقيقة | مصر
حسام حسن: أتمنى تولي مسؤولية المنتخب.. وماذا يمنع تدريبي لـ الأهلي؟ 59 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى منصور: تقدمنا بشكوى لـ فيفا بسبب الهتافات العنصرية ضد شيكابالا 59 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: رفضنا طلب النقاز بالعودة للزمالك واسألوا ساسي ساعة | الدوري المصري
سيد عبد الحفيظ: لن نُجمد الثلاثي الراحل.. وسندرس ملف تجديد مروان والسولية ساعة | الدوري المصري
مدير ميلان السابق يكشف 3 حكايات مثيرة أمام ريال مدريد وريد ستار ومارسيليا 2 ساعة | أوروبا
محامي النقاز: الزمالك لا يريد الاعتراف بالخطأ.. أصبح في القائمة الحمراء لدى فيفا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك