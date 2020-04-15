عبد المنعم: انتقالي للزمالك؟ شعرت أن الأمر سيكون ثقيلا.. واستغربت ما فعله عاشور قبل سنوات

قال أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر للمقاصة الحالي والأهلي السابق إنه شعر أن فكرة انتقاله للزمالك ستكون "ثقيلة" عليه.

وكشف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر أون تايم سبورتس 2: "في بداية الموسم الجاري جلست مع أحد مسؤولي الزمالك، والمقاصة طلب 20 مليون جنيه للتخلي عني".

وشدد "الأمور توقفت بعد ذلك، وشعرت أن فكرة انتقالي للزمالك ستكون ثقيلة".

وكذلك، كشف عبد المنعم حقائق جديدة عن قائده السابق في الأهلي، حسام عاشور.

وقال عبد المنعم: "قبل سنوات، تلقى عاشور عرضا ضخما من السعودية كان سيؤمن مستقبله".

وأكمل "ما استغربته أن عاشور رفض ليبقى في الأهلي، الأمر كان غريبا بالنسبة لي بالنظر للمال المعروض عليه حينها".

وأتم "لم أكن أحب أن يقع عاشور في الاختيار المفروض عليه حاليا، وأتوقع اعتزاله في الأهلي".

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