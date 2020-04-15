مرتضى منصور: تقدمنا بشكوى لـ فيفا بسبب الهتافات العنصرية ضد شيكابالا

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 01:17

كتب : FilGoal

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن تقدم ناديه بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الهتافات ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "الزمالك رفع قضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب الهتافات العنصرية التي تعرض لها شيكابالا من قبل جماهير الأهلي".

وأضاف "أين كان عمرو الجنانيني رئيس اللجنة الخماسية وهو يسمع هتافات 30 ألف مشجع من جماهير الأهلي ضد شيكابالا".

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وواصل "بدلا من أن يذهب الجنايني لتقبيل رأس وليد سليمان، كان عليه الذهاب إلى شيكابالا الذي تعرض للسباب من جماهير الأهلي".

وأتم تصريحاته "الزمالك لا يفرط في حق أي لاعب من لاعبيه وسنستمر في القضية حتى يحصل شيكابالا على حقه".

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