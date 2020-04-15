مرتضى: رفضنا طلب النقاز بالعودة للزمالك واسألوا ساسي

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن طلب حمدي النقاز مدافع الفريق السابق عن طلبه للعودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "بعدما هرب حمدي النقاز طلب مرة أخرى العودة للفريق واسألوا فرجاني ساسي عن ذلك".

وأضاف "ولكننا رفضنا عودته لأنه هارب وخاين".

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وأكمل "النقاز لا يحب له طلب أي تعويض لأنه حصل على كل مستحقاته من الزمالك".

وكان أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز أعلن أن اللاعب التونسي حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية فسخ تعاقده مع الزمالك.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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حمدي النقاز الزمالك
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