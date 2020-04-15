سيد عبد الحفيظ: لن نُجمد الثلاثي الراحل.. وسندرس ملف تجديد مروان والسولية

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إمكانية تجميد ثلاثي الأهلي حتى نهاية الموسم بعد الاتفاق على عدم تجديد عقودهم.

وأعلن الأهلي عدم تجديد تعاقد أحمد فتحي –الذي وقع لـ بيراميدز- وشريف إكرامي، بينما ينتظر رد حسام عاشور على مستقبله.

وقال سيد عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "الثلاثي لاعبين كبار وهم أعطوا جهد كبير للفريق، ونحترهم جميعا، سيشاركون في تدريبات ومباريات الأهلي بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم، فهم لاعبين حتى نهاية الموسم في القلعة الحمراء".

وتابع "اللاعبون يركزون في الوقت الجاري بالإلتزام في التدريبات المنزلية الذي يقوم بإرسالها ريني فايلر المدير الفني على الواتس آب".

وأردف "أحمد فتحي لاعب كبير ومهم وتأثير رحيله سيظهر في نهاية الموسم، وأتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة".

وعن تجديد عقود مروان محسن وعمرو السولية واصل "مروان محسن أمامه عام ونصف وعمرو السولية أمامه عامين ونصف، ولدينا ثوابت في ملف تجديد العقود يتم اتباعها".

وأكمل "سنقوم بدراسة ملف الثنائي في الفترة المقبلة ولكن الثنائي مهم وسناقش الملف في أقرب وقت".

واستدرك الحديث عن المعارين "الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين منذ بداية الموسم، ونتابع الجميع ونحدد الاحتياجات، درسنا ملف جميع اللاعبين ونقوم بوضع الاحتياجات، أما عن القرار فلم يُتخذ حتى الآن ولكن سيكون في أقرب وقت".

وأضاف "محمد شريف لاعب جيد وكبير وأتمنى عودته ولكن لم نحسمها حتى الآن وسيتم تحديد بيعه أو عودته من خلال تحديد الاحتياجات في الموسم الجديد".

وتطرق عبدالحفيظ عن مصير صالح جمعة، وأشار "صالح جمعة لا يمكن تحديد مصيره في الوقت الجاري بشأن رحيله من عدمه".

وأوضح: "فايلر قال إنه لا يحتاج لخدماته في يناير ولكن في تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن".

وأتم عن مؤمن زكريا أكمل "عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا لمعرفة رغباته وطلباته وسنقوم بتوفير جميعها".

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