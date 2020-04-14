محامي النقاز: الزمالك لا يريد الاعتراف بالخطأ.. أصبح في القائمة الحمراء لدى فيفا

قال أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق أن النادي الأبيض يرفض الاعتراف بالخطأ في أزمته مع اللاعب التونسي.

وتحدث بن ميم عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "منذ بداية أزمة النقاز مع النادي الأبيض في شهر يناير الماضي والزمالك لا يريد الاعتراف بالخطأ في أي شيء يخص هذه القضية".

وأضاف "خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحكم لصالح النقاز في قضية مستحقاته مع الزمالك أرسله الفيفا إلى كل من اللاعب ومحاميه والاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الليتواني في نفس اللحظة".

وأكمل "العقوبة الموقعة على الزمالك في الوقت الحالي هي غرامة مليون و250 ألف دولار، وإذا لم يدفع الغرامة سيتم إيقافه من التعاقدات لمدة 3 فترات قيد".

وأضاف تصريحاته "وإذا استمر الزمالك في رفضه قد تصل العقوبة إلى الهبوط للدرجة الثانية".

وفي السياق ذاته قال محامي النقاز عبر قناة "صدى البلد" في وقت لاحق: "الزمالك أصبح بالقائمة الحمراء للفيفا لأن عنده سوابق عديدة بالمحكمة الرياضية".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تأجيل مواجهة ريال مدريد لأجل غير مسمى

محامي النقاز: الاعتذار شرط الحل الودي.. والزمالك عليه الدفع خلال 45 يوما

ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا"

وردة: محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي لأنه صديقي

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن