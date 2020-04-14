النقاز: الأهلي لم يفاوضني واللعب له شرف كبير.. ظُلمت في الزمالك ولا حديث عن المصالحة الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 23:33 كتب : FilGoal حمدي النقاز - الزمالك - ديكاداها النقاز الزمالك الأهلي الترجي نرشح لكم أخر الأخبار عضو حملة النعش الراقص: أحب ميسي.. لولاه لما فاز برشلونة بالألقاب 31 دقيقة | أوروبا عبد المنعم: انتقالي للزمالك؟ شعرت أن الأمر سيكون ثقيلا.. واستغربت ما فعله عاشور قبل سنوات 37 دقيقة | مصر حسام حسن: أتمنى تولي مسؤولية المنتخب.. وماذا يمنع تدريبي لـ الأهلي؟ 41 دقيقة | الدوري المصري مرتضى منصور: تقدمنا بشكوى لـ فيفا بسبب الهتافات العنصرية ضد شيكابالا 42 دقيقة | الدوري المصري مرتضى: رفضنا طلب النقاز بالعودة للزمالك واسألوا ساسي 50 دقيقة | الدوري المصري سيد عبد الحفيظ: لن نُجمد الثلاثي الراحل.. وسندرس ملف تجديد مروان والسولية ساعة | الدوري المصري مدير ميلان السابق يكشف 3 حكايات مثيرة أمام ريال مدريد وريد ستار ومارسيليا 2 ساعة | أوروبا محامي النقاز: الزمالك لا يريد الاعتراف بالخطأ.. أصبح في القائمة الحمراء لدى فيفا 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حسام حسن: أتمنى تولي مسؤولية المنتخب.. وماذا يمنع تدريبي لـ الأهلي؟ مرتضى: رفضنا طلب النقاز بالعودة للزمالك واسألوا ساسي عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول: انطلاق مفاوضات تخفيض عقود لاعبي الأهلي والجهاز الفني النقاز: الأهلي لم يفاوضني واللعب له شرف كبير.. ظُلمت في الزمالك ولا حديث عن المصالحة عبد الحفيظ لـ في الجول: تغيير قواعد قيد الأجانب؟ هذا سيعد إهدارا للمال العام الأكثر مشاهدة 1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي أمس اليوم غدا قد ينال إعجابك