عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول: انطلاق مفاوضات تخفيض عقود لاعبي الأهلي والجهاز الفني

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 23:27

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن انطلاق مفاوضات الأحمر، مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، لتخفيض العقود المالية الخاصة بهم، في ظل توقف النشاط الرياضي.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "بدأت المفاوضات منذ 3 أيام، هذا الإجراء جاء وفق قرار الإدارة بضرورة إعداد كل مدير قطاع لتصور يتوافق مع الظروف الراهنة وتوقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأردف "هذا التوجه عالمي، وأندية تملك أضعاف ما يملكه الأهلي بدأت بنفس الخطوة".

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وشدد عبد الحفيظ "بدأت بنفسي، لكي أثبت أنني حريص على تطبيق القواعد بشكل شخصي وعلى الكل".

وفي تصريحات لاحقة لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد أوضح عبد الحفيظ "من لا يساند القلعة الحمراء في الوقت الحالي، لا يستحق البقاء داخل النادي".

وأكمل "تخفيض عقود الجهاز الفني أو اللاعبين ليس بخلًا من الأهلي، وإنما هي ظروف تمر على الجميع في الوقت الحالي".

وأردف "يجب على جميع من يعمل في الأهلي أن يساند النادي في الظروف الحالية خاصة وأن القلعة الحمراء لا تتأخر على مساندة أي شخص يعمل داخلها".

وشرح عبد الحفيظ أنه تشاور مع 7 لاعبين بالفريق بينهم الثلاثي الذي تنتهي عقوده بنهاية الموسم، شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور، بصفتهم قادة للفريق، ووجد ترحيبا منهم بحسب تعبيره.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي.

وسبق الأهلي في خطوة مماثلة أندية المقاولون العرب والجونة.

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