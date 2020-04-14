عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول: انطلاق مفاوضات تخفيض عقود لاعبي الأهلي والجهاز الفني

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن انطلاق مفاوضات الأحمر، مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، لتخفيض العقود المالية الخاصة بهم، في ظل توقف النشاط الرياضي.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "بدأت المفاوضات منذ 3 أيام، هذا الإجراء جاء وفق قرار الإدارة بضرورة إعداد كل مدير قطاع لتصور يتوافق مع الظروف الراهنة وتوقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأردف "هذا التوجه عالمي، وأندية تملك أضعاف ما يملكه الأهلي بدأت بنفس الخطوة".

وشدد عبد الحفيظ "بدأت بنفسي، لكي أثبت أنني حريص على تطبيق القواعد بشكل شخصي وعلى الكل".

وفي تصريحات لاحقة لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد أوضح عبد الحفيظ "من لا يساند القلعة الحمراء في الوقت الحالي، لا يستحق البقاء داخل النادي".

وأكمل "تخفيض عقود الجهاز الفني أو اللاعبين ليس بخلًا من الأهلي، وإنما هي ظروف تمر على الجميع في الوقت الحالي".

وأردف "يجب على جميع من يعمل في الأهلي أن يساند النادي في الظروف الحالية خاصة وأن القلعة الحمراء لا تتأخر على مساندة أي شخص يعمل داخلها".

وشرح عبد الحفيظ أنه تشاور مع 7 لاعبين بالفريق بينهم الثلاثي الذي تنتهي عقوده بنهاية الموسم، شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور، بصفتهم قادة للفريق، ووجد ترحيبا منهم بحسب تعبيره.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي.

وسبق الأهلي في خطوة مماثلة أندية المقاولون العرب والجونة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تأجيل مواجهة ريال مدريد لأجل غير مسمى

محامي النقاز: الاعتذار شرط الحل الودي.. والزمالك عليه الدفع خلال 45 يوما

ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا"

وردة: محمد صلاح أفضل من رونالدو وميسي لأنه صديقي

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن