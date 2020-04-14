فرج عامر: الأهلي لم يعرض صفقة تبادلية لضم حسام حسن

أغلق فرج عامر رئيس نادي سموحة الباب أمام إمكانية إبرام صفقة تبادلية تشمل انتقال مهاجم الفريق حسام حسن إلى الأهلي مقابل ناصر ماهر وصلاح محسن الثنائي المعار.

صرح عامر عبر إذاعة أون سبورت قائلا: "الأهلي لم يعرض أي صفقة تبادلية لضم حسام حسن".

وأضاف "علاقتي جيدة برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إذا أراد شيئا، سيتحدث معي مباشرة".

وأشار رئيس نادي سموحة إلى أن هناك أندية خارجية طلبت ضم حسام حسن.

وأتم "الأهلي معجب بقدرات حسام حسن، لكن الأمر لم يتجاوز حتى الآن سوى حديث مع بعض الوسطاء".

ويقضي كل من ناصر ماهر الموسم الجاري معارا لصفوف سموحة، وأعير صلاح محسن من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

حسام حسن مهاجم سموحة سجل الموسم الجاري 7 أهداف محليا في 18 مباراة وصنع هدفا.

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