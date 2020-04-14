الجونة يعلن في بيان الاتفاق مع الجهاز الفني والمدراء على تخفيض رواتبهم

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 17:39

كتب : أحمد الخولي

شعار نادي الجونة

أعلن نادي الجونة اليوم الثلاثاء في بيان رسمي اتفاقه مع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق على تخفيض رواتبهم.

وجاءت تلك الخطوة بسبب توقف النشاط الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن البيان اتفاق إدارة النادي مع مديره والمدير المالي على تخفيض الرواتب، فيما لم يتضمن البيان أي شيء عن اللاعبين.

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وجاء بيان الجونة كالتالي:

الجونة يشكر الجهاز الفني والطبي والإداري بعد تخفيض الرواتب

أصدر نادي الجونة بيانا رسميا اليوم، الثلاثاء، وجه فيه الشكر للجهاز الفني والطبي والإداري وكذلك مدير النادي والمدير المالي بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب خلال فترة توقف نشاط كرة القدم.

وقال نص البيان :"يثمن نادي الجونة الاستجابة الفورية من أعضاء الجهاز الإداري والفني والطبي للفريق الأول، ومدير النادي والمدير المالي، لتخفيض الرواتب الشهرية، ويتوجه نادي بالشكر لهم جميعًا، بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب بنسب متفاوتة طوال فترة توقف نشاط كرة القدم ولحين استئناف المسابقات المحلية، وهو ما يأمله مسؤولو نادي الجونة في القريب العاجل عند استقرار الأوضاع والتأكد من سلامة الجميع".

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