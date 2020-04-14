مدير الكرة بالإسماعيلي لـ في الجول أؤيد بشدة قرار تقليل عدد الأجانب في الدوري

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 16:49

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

يرى صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إنه يجب الاتجاه لتقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري المصري وكذلك انتهاء معاملة لاعبي شمال القارة كمحليين. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "أؤيد وبشدة الاتجاه لتقليل أعداد المحترفين الأجانب بفرق الدوري".

وواصل "زيادة عددهم أضر بمنتخب مصر بعد أن انخفض مستوى العديد من اللاعبين وأصبح هناك ندرة في توافر اللاعب الجيد في كثير من المراكز".

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وأكمل "يجب أن تضع شروطا في اللاعب الأجنبي المنضم بمعنى أن يكون أفضل من كل اللاعبين في مركزه، حتى لا نرى في معظم المباريات تواجد اثنين على الأقل من الأجانب على مقاعد البدلاء".

وتابع "ما يعني أن اللاعب المحلي أفضل، وبالتالي من الممكن الاستغناء عنهم".

وأردف "يجب أن تنتهي معاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين محليين لأنهم يحصلون على فرص اللاعب المصري".

وأتم "لكن يجب أن يستمر اعتبار اللاعبين الفلسطينيين والسوريين ويضم لهم اللاعب الليبي كمحليين نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم".

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