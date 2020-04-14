بانديف: إنتر طلب مني العودة وظننت أنهم يسخرون مني الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 15:56 كتب : محرر في الجول جوران بانديف - ميلان - جنوى بانديف إنتر نرشح لكم أخر الأخبار جمعية اللاعبية المحترفين تتبرع بـ850 ألف جنيه لحل أزمة رواتب مختلف درجات الدوري 3 دقيقة | مصر الزمالك ينفي رسميا وصول أي خطابات بشأن ملف حمدي النقاز 13 دقيقة | مصر تقرير: إنديبندينتي يزيد اهتمامه بضم أجويرو 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي وكيل فان دي بيك: خطوة انتقاله إلى ريال مدريد غير واضحة 28 دقيقة | أوروبا سكاي: صندوق الاستثمار السعودي يبدأ الخطوات الأخيرة في الاستحواذ على ملكية نيوكاسل 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا" 51 دقيقة | مصر اتحاد الكرة: جريشة يؤكد تقديره لنور الدين في التحقيقات ساعة | مصر مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. ثنائيات تاريخية - حسن شحاتة وفاروق جعفر.. "الكورة ماشية معانا" مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم يصلنا شيء بشأن حكم النقاز ضد الزمالك حتى الآن أين يتواجد صلاح؟ قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم بعد تأثير فيروس كورونا أمير مرتضى يرد على محامي النقاز عبر في الجول: القضية مازالت متداولة.. ولم يصلنا مراسلات بشأنه حارس أرسنال السابق يحكي لـ في الجول عن: مواجهة ميسي وموقف لا ينسى مع فينجر ومعجزة واتفورد الأكثر مشاهدة 1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي أمس اليوم غدا قد ينال إعجابك