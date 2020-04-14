فلورينزي: لم أغادر فالنسيا لأن إسبانيا اتخذت إيطاليا كمثال لمواجهة كورونا

كشف أليساندرو فلورينزي نجم روما المعار لفالنسيا عن أسباب عدم مغادرته لإسبانيا خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وتعتبر إسبانيا وإيطاليا أكثر دولتين في أوروبا تضررتا من فيروس كورونا.

وقال فلورينزي لشبكة "سكاي سبورتس": "أننا بخير هنا لأننا استخدمنا إيطاليا كمثال، ووضعنا أنفسنا في الحجر الصحي".

وأوضح "هناك عدد أكبر من المصابين، ولكن الوفيات أقل والشفاء أكثر".

وانتقل الظهير الأيمن إلى فالنسيا في يناير بعد أن عانى من أجل تثبيت نفسه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب باولو فونسيكا، لكنه ظهر ثلاث مرات فقط في الدوري الإسباني قبل أن يتم إيقاف الليجا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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