ناجي: أنصح عواد بالبحث عن فرصة للمشاركة مع فريق حتى لو كان صغيرا.. إما بيع أو إعارة

قال أحمد ناجي مدرب حراس فريق سموحة إن محمد عواد حارس الزمالك بحاجة لفرصة سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة لأحد الفرق، ناصحا إياه بالبحث عن فرصة للمشاركة كأساسي مع فريق حتى لو كان صغيرا.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وصرح ناجي عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" قائلا: "عواد يحتاج فرصة سواء ببيعه أو الإعارة، وأتمنى ألا يكرر نفس الخطأ بالانتقال إلى بيراميدز".

وواصل مدرب حراس المنتخب السابق: "أنصح عواد بالبحث عن فرصة للمشاركة أساسيا مع فريق حتى لو كان صغيرا أو يحتل المركز الأخير في جدول الدوري".

وتابع "هذه نصيحتي لمحمد عواد، وسبق أن قلتها أيضا لمحمد صبحي".

وأردف "محمد عواد حارس موهوب، لكن بانضمامه للزمالك تعثر، وأضاع فرصة الانضمام للمنتخب".

وأكمل "بالطبع الأموال مهمة، ولكن لابد من التخطيط بشكل جيد حتى لا يخسر عوامل أخرى أهم".

وأتم "لقد سبق أن تناقشت مع محمد الشناوي قبل انتقاله من بتروجت للأهلي، وقلت له فكر بشكل جيد، وسألته هل قادر على المنافسة في الأهلي، وكان لدي ثقة أنه قادر على ذلك".

عواد صاحب الـ٢٧ عاما انضم إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي في الصيف الماضي، وشارك خلال الموسم الجاري في ١١ مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها ١٠ أهداف وخرج بشباك نظيفة في ٦ مواجهات.

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