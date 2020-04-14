تشافي يتحدث عن عودة نيمار لـ برشلونة والتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 15:26

كتب : محرر في الجول

تشافي

يشعر تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري بأنه مستعد لتدريب برشلونة رغم رفضه في وقت سابق من هذا العام.

وكان برشلونة يريد التعاقد مع لاعب خط وسطه التاريخي لخلافة إرنستو فالفيردي، لكنه رفض وفضل الاستمرار في قطر.

وقال تشافي في حوار عبر Youtube: "اختبرت نفسي كمدرب، وأرى نفسي قادرا والعودة إلى برشلونة حلم".

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وتابع "قلت في عدد من المناسبات إن برشلونة بيتي وحياتي".

وواصل "أتعلم الكثير في قطر، ومن الواضح أن تدريب برشلونة شيء كبير ويجب علي التفكير بتروي وأكون مستعدا للغاية وآمل أن تأتي الفرصة يوما ما".

وانتقل تشافي للحديث عن ارتباط نيمار بالعودة إلى كامب نو بعد مغادرة النادي إلى باريس سان جيرمان، وهذا شيء يراه تشافي بشكل إيجابي.

وعن ذلك، قال تشافي: "لما لا؟".

وأضاف أسطورة برشلونة "من ناحية كرة القدم، ليس لدي أي شك في قدراته، وزاملته في غرفة اللاعبين ويبدو أنه شخص رائع وكان محترفا وأحدث فارقا على أرض الملعب".

وامتدحه "نيمار واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم".

كما أشار تشافي إلى إعجابه بـ لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان المرتبط بالانتقال إلى برشلونة.

وأتم "يعطي عمقا ويجد مساحة لنفسه وبرشلونة على حق في الاهتمام به".

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